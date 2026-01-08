Hojlund aveva ragione? Ci sono angolazioni in cui si vede che tocca il pallone con il petto e non col braccio
Da un'inquadratura che mostra lo zoom sul corpo del danese, si vede chiaramente che non tocca il pallone con la mano, confermando ciò che aveva scritto sui social.
Rasmus Hojlund, dopo il match di ieri tra Napoli ed Hellas Verona e il gol che gli è stato annullato per un tocco di mano col pallone, si è sfogato sui social sulla decisione, a suo avviso, errata da parte dell’arbitro e del Var di avergli revocato il gol. La partita è poi terminata 2-2, gli azzurri sono riusciti a rimontare lo svantaggio di 2-0 del primo tempo grazie alle reti di McTominay e Di Lorenzo.
Il video che conferma la versione di Hojlund
Da un’inquadratura differente, si vede chiaramente che il danese non tocca il pallone con la mano, bensì con il petto, che danno conferma delle parole dell’attaccante.
Quel braccio è quella mano non lo toccano mai il pallone.
Se all’arbitro fanno vedere solo ciò che vuole il “VAR” e normale che tutto cade in caciara. Le angolazioni/inquadrature devono esserci tutte per richiamare l’arbitro e far cambiare una decisione presa.#NapoliVerona pic.twitter.com/5DmbczOW8D
— Gionny 𝑴𝒄 (@Gionny_MC) January 8, 2026
