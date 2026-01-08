Home » Approfondimenti » Media e social

Hojlund aveva ragione? Ci sono angolazioni in cui si vede che tocca il pallone con il petto e non col braccio

Da un'inquadratura che mostra lo zoom sul corpo del danese, si vede chiaramente che non tocca il pallone con la mano, confermando ciò che aveva scritto sui social.

hojlund

Screenshot da X

Rasmus Hojlund, dopo il match di ieri tra Napoli ed Hellas Verona e il gol che gli è stato annullato per un tocco di mano col pallone, si è sfogato sui social sulla decisione, a suo avviso, errata da parte dell’arbitro e del Var di avergli revocato il gol. La partita è poi terminata 2-2, gli azzurri sono riusciti a rimontare lo svantaggio di 2-0 del primo tempo grazie alle reti di McTominay e Di Lorenzo.

Il video che conferma la versione di Hojlund

Da un’inquadratura differente, si vede chiaramente che il danese non tocca il pallone con la mano, bensì con il petto, che danno conferma delle parole dell’attaccante.

