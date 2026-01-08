Ziliani attacca Conte: “Va in tv a piangere per il gol annullato a Hojlund. È una strategia per intorbidire le acque”

Su X scrive: "Racconta balle a milioni di telespettatori con un'anti-sportività che non gli fa onore. Tra campionato e Champions, la verità è che Chivu sta lavorando meglio di lui"

Paolo Ziliani si scaglia contro Antonio Conte, reo di aver “pianto” per il gol annullato a Hojlund.

Conte piange? Il punto di vista di Ziliani

Si legge su X:

Ma è del mestiere questo? L’indecorosa manfrina di Conte che va in tv a piangere sul gol annullato a Hojlund parlando di “valutazione soggettiva” manco arrivasse da Marte

A 72 ore dalla sfida scudetto Inter-Napoli l’allenatore leccese, che nelle ultime 15 giornate ha perso 10 punti sui rivali, prova a intorbidire le acque facendo finta di non conoscere il regolamento e raccontando balle a milioni di telespettatori con un’anti-sportività che non gli fa onore – Tra campionato e Champions, la verità è che Chivu sta lavorando meglio di lui.

(…) Ma è del mestiere questo? È la domanda che si sono fatti tutti, ieri sera, al termine di Napoli-Verona 2-2 quando Antonio Conte è andato in tv e a proposito del gol annullato a Hojlund per il motivo sopra detto, il fatto cioè che la palla avesse colpito il suo braccio appena prima di essere calciata in rete, nemmeno arrivasse da Marte ha dichiarato: “Sulla rete annullata a Hojlund, non so dove se lo sarebbe dovuto mettere il braccio. Se lo doveva amputare? Sono valutazioni soggettive di chi è al video, lo accettiamo”.

Leggi anche: Hojlund non ci sta: “Non ho nemmeno toccato la palla con la mano”

Ora, detto con tutto il rispetto per Antonio Conte: di fronte a una dichiarazione del genere, una dichiarazione rilasciata davanti a milioni di sportivi da un addetto ai lavori con 50 anni di calcio alle spalle come calciatore e come allenatore e sempre ad altissimi livelli, di fronte a parole come quelle pronunciate da Conte delle due l’una: o l’allenatore del Napoli non conosce il regolamento, e francamente si stenta a crederlo; oppure Antonio Conte è un fesso. Un fesso patentato.

Perchè così come la palla che oltrepassa (o non oltrepassa) la linea di porta è un dato oggettivo, quindi non opinabile e non discutibile, e come la posizione di fuorigioco (o di non fuorigioco) è un dato oggettivo, quindi non opinabile e non discutibile, allo stesso modo la palla che colpisce (o non colpisce) il braccio o la mano di un attaccante che subito dopo realizza un gol è un dato oggettivo, quindi non opinabile e non discutibile…