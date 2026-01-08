Hojlund non ci sta: “Non ho nemmeno toccato la palla con la mano”
Il messaggio pubblicato dal danese nelle storie Instagram è piuttosto eloquente. Conclude così: "Beh, ci riproviamo domenica. Forza Napoli sempre"
Hojlund ha affidato a una storia su Instagram il suo commento dopo il gol annullato contro il Verona per un presunto tocco di braccio. Il match è poi terminato col punteggio di 2 a 2. Un uso del Var sempre più inspiegabile.
Napoli-Verona, il commento di Hojlund
Dopo aver postato il video del presunto tocco che ha portato all’annullamento del suo gol, il danese commenta così:
“Non ho nemmeno toccato la palla con la mano. Beh, ci riproveremo domenica. Forza Napoli sempre”
Un messaggio piuttosto eloquente da parte del bomber danese: ora, il Napoli è atteso dal big match contro l’Inter (domenica 11 gennaio alle 20:45. Auspicabilmente, saranno i 22 in campo a decidere il match.