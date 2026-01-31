Gutierrez: “Questa vittoria è per Di Lorenzo, è un grande capitano, una grande persona”
A Dazn: "Devo essere sempre pronto per giocare, sia a destra che a sinistra. Sempre pronto per aiutare la squadra"
Il difensore del Napoli, Miguel Gutierrez, che ha messo a segno il gol della vittoria contro la Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn
Napoli-Fiorentina, Gutierrez a Dazn
“Devo essere sempre pronto per giocare, sia a destra che a sinistra. Sempre pronto per aiutare la squadra. Sono molto felice per il primo gol. Questa vittoria è per Di Lorenzo, è un grande capitano, una grande persona. Questa vittoria è anche per tutti i tifosi, ma soprattutto per lui”.