Gutierrez: “Questa vittoria è per Di Lorenzo, è un grande capitano, una grande persona”

A Dazn: "Devo essere sempre pronto per giocare, sia a destra che a sinistra. Sempre pronto per aiutare la squadra"

Napoli's Spanish defender #3 Miguel Gutierrez Ortega celebrates with Napoli's Italian head coach Antonio Conte after scoring a goal during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and ACF Fiorentina at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on January 31, 2026. (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

Il difensore del Napoli, Miguel Gutierrez, che ha messo a segno il gol della vittoria contro la Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn

“Devo essere sempre pronto per giocare, sia a destra che a sinistra. Sempre pronto per aiutare la squadra. Sono molto felice per il primo gol. Questa vittoria è per Di Lorenzo, è un grande capitano, una grande persona. Questa vittoria è anche per tutti i tifosi, ma soprattutto per lui”.

