Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez rilanciano gli azzurri mentre Di Lorenzo è uscito in barella. Rileggi qui la partita.

Il Napoli torna alla vittoria con le marcature di Vergara e Gutierrez. Solomon accorcia le distanze ma non basta, da valutare le condizioni di DI Lorenzo che è uscito in barella

Il Napoli affronta la Fiorentina per la ventitreesima giornata di Serie A. Match alle ore 18 al Maradona e visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn. Gli azzurri vogliono rilanciarsi in ottica qualificazione Champions dopo la sconfitta contro la Juve della scorsa giornata e la cocente eliminazione contro il Chelsea nella massima competizione europea. Fondamentale trovare i tre punti e il sereno per proseguire il percorso dopo gli ultimi stop, Conte purtroppo non ha molte scelte di formazione causa lunga lista di indisponibili come da un pò di tempo. Difatti giocano gli stessi undici di mercoledì ma con unica differenza, Gutierrez dentro al posto di Olivera che si accomoda in panchina. Dall’altro lato Vanoli recupera Kean ma parte inizialmente dalla panchina mentre davanti c’è Piccoli in partenza.

95′ Finisce così! Il Napoli vince 2-1 contro la Fiorentina

94′ Ultima occasione per Kean lanciato lungo, il suo diagonale esce di molto ma altro spavento

92′ Piccoli ha avuto la palla del pareggio! Cross dalla destra di Dodò e Piccoli quasi da solo davanti a Meret in scivolata acrobatica mette fuori da ottima posizione

91′ Quattro minuti di recupero

90′ Fuori Hojlund e dentro Lukaku

89′ Doppia occasione Napoli! Prima Gutierrez di testa e poi Giovane con il suo tiro al volo chiuso da Ranieri

88′ Ultimi minuti con la Fiorentina che spinge e il Napoli che prova a ripartire

83′ Entra Giovane al posto di Vergara, altra grande partita per lui

80′ Ritmi frenetici ora, palla che schizza da una parte all’altra

77′ Discussione tra la panchina azzurra e il direttore di gara, causa Vergara rimasto a terra dopo un contrasto

76′ Occasione per Kean! Palla filtrante per lui in area, subito calcia e Meret di riflesso mette in angolo

73′ Palo di Kean! L’attaccante italiano sfugge alla marcatura e Meret non esce perfettamente. Tutto fermo poi per fuorigioco abbastanza evidente

70′ Ultimi venti al Maradona, Conte ancora con quattro cambi a disposizione mentre nella Fiorentina entra Kean per Brescianini

66′ Grande possibilità per Hojlund in ripartenza ma viene chiuso all’ultimo da Pongracic e De Gea

65′ C’è grande lotta a centrocampo in questa fase, diversi falli uno dietro l’altro

61′ Altra punizione per gli ospiti dalla trequarti

56′ La Fiorentina trova il gol del 2-1. Ripartenza veloce con Piccoli che si presenta in area e tira basso. Meret in uscita è bravissimo a chiuderlo ma sul rimpallo si fionda Solomon che spara forte a porta sguarnita con il solo Juan Jesus sulla linea

54′ Vicino alle panchine si iniziano a scaldare diversi uomini, tra cui Lukaku

49′ Raddoppio del Napoli! Ripartenza azzurra con Hojlund che fa salire tutta la squadra, poi Vergara che serve Gutierrez sulla destra. Lo spagnolo si avvicina all’area e fa partire un mancino a giro che batte De Gea

46′ Nessun cambio per Conte in avvio di secondo tempo, mentre Vanoli inserisce Mandragora per Fabbian

Inizia il secondo tempo

50′ Fine primo tempo al Maradona e Napoli avanti

49′ Tiro di Olivera dai trenta metri, alle stelle verso la curva

48′ Altro tiro di Vergara dalla distanza, palla fuori e rimessa dal fondo per De Gea

46′ Cinque minuti di recupero

44′ Impostazione sbagliata degli ospiti e recupero alto di Lobotka, palla subito a McTominay che si avvicina minaccioso verso l’area avversaria ma Fabbian lo stende al limite e rimedia il giallo. Punizione molto pericolosa

41′ Hojlund vicino al gol! Servito da Vergara si defila sulla sinistra e calcia di potenza, solo esterno della rete per lui

39′ Doppia occasione per il Napoli! Prima Elmas si esibisce in paio di numeri saltando mezza difesa della Fiorentina, poi arriva al tiro e viene chiuso. L’azione prosegue e ci prova anche McTominay dal lato destro e De Gea para a terra

35′ Giro palla azzurro anche per calmare i ritmi dopo le ultime occasioni della viola

32′ Fiorentina in una buona fase, Buongiorno in tuffo è costretto a concedere un altro angolo sul cross di Solomon dalla destra

30′ Dentro Olivera per Di Lorenzo

29′ Purtroppo nell’azione precedente si Meret che Di Lorenzo sono stati colpiti nei contrasti e il capitano del Napoli è costretto ad uscire in barella

25′ Doppia occasione clamorosa per la Fiorentina! Prima sulla punizione Piccoli colpisce di testa e prende il palo poi l’azione prosegue e Gudmundsson da due passi colpisce di testa ma Meret ha un riflesso straordinario

24′ Punizione sulla trequarti azzurra per la Fiorentina dopo il fallo di Juan Jesus ai danni di Dodò, fallo evitabile

22′ Occasione clamorosa per Hojlund! Prima sotto porta per un millimetro, il pallone rimane li e poi tocca il palo!

20′ Altro tiro di Vergara dentro l’area e intercetto di Pongracic che regala calcio d’angolo

16′ Altra occasione per McTominay dentro l’area, prova la soluzione acrobatica ma il suo tiro finisce al lato della porta viola

15′ Azzurri che continuano ad attaccare con continuità, Conte non vuole soste

11′ Ancora Vergara! L’uomo del momento porta avanti il Napoli dopo undici minuti di partita. Hojlund tiene botta contro tre e libera un buco centrale dove Vergara si infila con grande velocità e poi buca De Gea con semplicità

8′ Primo per Vergara dal lato sinistro dell’area viola e deviazione in corner

4′ Ritmi bassi in avvio con anche qualche errore di imprecisione

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Fiorentina

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli