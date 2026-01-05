Gonzalo Garcia salva Xabi Alonso sostituendo Mbappé, in Liga come fu al Mondiale per club

Ieri ha segnato una tripletta nel 5-1 contro il Betis; al Mondiale per club la scorsa estate fece quattro gol. Finora in campionato era stato oscurato dall'attaccante francese.

Nel match tra Real Madrid e Betis vinto per 5-1 dai blancos, Kylian Mbappé è stato sostituito da Gonzalo Garcia, l’attaccante che aveva sorpreso tutti durante il Mondiale per club. E anche stavolta si è fatto trovare pronto, poiché ha segnato una tripletta.

Gonzalo Garcia brilla col Real Madrid

El País scrive:

A volte non sai se questo Real Madrid è all’inizio o al capolinea. Contro il Betis ha lasciato tracce di quanto mostrato nel Mondiale per club, con Gonzalo che segna; è apparso così giovane, così entusiasta, così letale davanti alla porta. Quando è stato sostituito, il Bernabeu si è alzato in piedi. Ha aiutato molto la squadra, non si è risparmiato e ha qualche giorno di tempo per continuare a giocare mentre Mbappé si riprende. Come al Mondiale per club.

El Mundo aggiunge sulla prestazione del giovane attaccante:

Xabi Alonso ha aperto l’anno cambiando il mantello del suo salvatore. Con Kylian Mbappé infortunato, l’allenatore basco ha optato per Gonzalo García, che gli ha regalato una tripletta prima della Supercoppa. Il gol dell’attaccante è stato il primo con il Madrid in Liga e il quarto se contiamo i tre che aveva segnato con la nazionale Under 21. Un premio per l’opportunità che Xabi gli ha dato e per alcuni mesi in cui ha lavorato all’ombra di Mbappé.