Giovane, visite mediche domani: possibile panchina contro la Juventus (Gazzetta)

“Con l’uscita di Lang e Lucca, finiti rispettivamente al Galatasaray e al Nottingham Forest, il club del presidente De Laurentiis ha potuto affondare sul brasiliano del Verona, con l’agente del quale ha raggiunto oggi l’accordo sul contratto negli uffici romani della FilmAuro: per lui un contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni a stagione. L’intesa con il Verona, invece, era già stato raggiunto nei giorni scorsi, per una cifra di 20 milioni di euro complessivi inclusi di bonus”.

Giovane già in panchina a Napoli-Juve?

Riporta poi la Rosea:

“Giovane arriverà a Napoli e domani si sottoporrà alle visite mediche. L’obiettivo del club azzurro è di metterlo subito a disposizione di Conte per la partenza con i compagni alla volta di Torino, dove domenica il Napoli affronterà la Juve. D’altronde, complici i recenti ko di Neres e Politano e le cessioni di Lang e Lucca, gli azzurri per la trasferta dell’Allianz avrebbero a disposizione soltanto Elmas, Hojlund, il giovane Vergara e e un Lukaku part-time nel reparto offensivo”.