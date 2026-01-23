Giovane, visite mediche domani: possibile panchina contro la Juventus (Gazzetta)
Per lui un contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni a stagione. L'intesa con il Verona era già stata raggiunta nei giorni scorsi per una cifra di 20 milioni di euro complessivi inclusi di bonus.
Il Napoli piazza il colpo Giovane dal Verona. Ecco le ultime notizie.
Scrive la Gazzetta dello Sport:
“Con l’uscita di Lang e Lucca, finiti rispettivamente al Galatasaray e al Nottingham Forest, il club del presidente De Laurentiis ha potuto affondare sul brasiliano del Verona, con l’agente del quale ha raggiunto oggi l’accordo sul contratto negli uffici romani della FilmAuro: per lui un contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni a stagione. L’intesa con il Verona, invece, era già stato raggiunto nei giorni scorsi, per una cifra di 20 milioni di euro complessivi inclusi di bonus”.
Giovane già in panchina a Napoli-Juve?
Riporta poi la Rosea:
“Giovane arriverà a Napoli e domani si sottoporrà alle visite mediche. L’obiettivo del club azzurro è di metterlo subito a disposizione di Conte per la partenza con i compagni alla volta di Torino, dove domenica il Napoli affronterà la Juve. D’altronde, complici i recenti ko di Neres e Politano e le cessioni di Lang e Lucca, gli azzurri per la trasferta dell’Allianz avrebbero a disposizione soltanto Elmas, Hojlund, il giovane Vergara e e un Lukaku part-time nel reparto offensivo”.