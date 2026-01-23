Giovane, il Napoli potrebbe avere l’ok dalla Lega Calcio per un trasferimento a titolo definitivo già ora

Moretto: «Di base la formula è un prestito con obbligo di riscatto. Se De Laurentiis darà l'ok, domani sarà il giorno di Giovane a Napoli. Lucca ha superato le visite mediche col Nottingham Forest».

Il Napoli sta definendo l’arrivo di Giovane dal Verona, che potrebbe essere già disponibile per il match contro la Juventus. Intanto, arriverà nelle prossime ore l’ufficialità del passaggio di Lucca al Nottingham Forest.

Il mercato del Napoli, le situazioni di Lucca e Giovane

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha dichiarato su YouTube:

«Lorenzo Lucca ha superato le visite mediche col Forest. I contratti stanno per essere firmati. Il Napoli, prima di chiudere l’accordo col Forest, ha chiuso la pratica con l’Udinese, quindi il calciatore è diventato di fatto un giocatore azzurro. Va via Lucca e arriva Giovane, che il Napoli ha chiuso per 20 milioni, bonus compresi. Di base la formula è un prestito con obbligo di riscatto, ma il Napoli potrebbe avere l’ok dalla Lega Calcio per l’operazione a titolo definitivo già subito. Se De Laurentiis darà l’ok ai numeri del contratto, domani, 24 gennaio, sarà il giorno di Giovane a Napoli».