Giovane, accordo anche sullo stipendio del giocatore (Di Marzio)

Il Napoli ha chiuso l’operazione per Giovane: trovato l’accordo sia con il Verona sia con il giocatore sullo stipendio. Gli azzurri hanno superato la concorrenza della Lazio e definito l’acquisto a titolo definitivo per una cifra complessiva di 20 milioni tra parte fissa e bonus, rientrando nei parametri di mercato grazie alle recenti uscite in prestito.

🚨.@sscnapoli-Giovane: accordo raggiunto anche sullo stipendio del giocatore @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 23, 2026

Giovane passa al Napoli

“Dopo aver trovato l’accordo con il Verona, il Napoli ha raggiunto l’intesa anche con Giovane sullo stipendio che percepirà in azzurro.

Giovane è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha raggiunto poco fa anche l’accordo con il giocatore sullo stipendio che percepirà in Campania. Dopo aver raggiunto l’intesa con il Verona – come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, 22 gennaio – le parti hanno trovato anche l’accordo sull’ingaggio.

Come anticipato, nella trattativa è stato fondamentale il rapporto tra Napoli e gialloblù. Dopo essersi inseriti nei giorni precedenti, gli azzurri hanno superato la concorrenza della Lazio e hanno trovato l’accordo per un’operazione a titolo definitivo con un indennizzo basso e diversi bonus, per un totale di 20 milioni.

In questo modo, il Napoli rientra nei limiti imposti dal mercato dopo le partenze in prestito oneroso di Lucca e Noa Lang, con il risparmio sui relativi ingaggi.”