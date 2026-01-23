Giovane potrebbe essere già disponibile per la partita di domenica contro la Juventus

Pedullà: «Il Napoli vuole darlo a Conte vista l'emergenza. Si cercherà di accelerare sugli aspetti formali e burocratici».

Giovane diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Arriverà dal Verona per 20 milioni. Gli azzurri potrebbero già averlo a disposizione per la partita di domenica alle 18 contro la Juventus. La rosa del Napoli è infatti in emergenza, soprattutto sulla trequarti: Lang ha firmato col Galatasaray, Neres è ai box per infortunio.

Giovane al Napoli, la situazione

Alfredo Pedullà ha spiegato su YouTube:

«Il Napoli vuole darlo a Conte già per la prossima trasferta, vista l’emergenza. Si cercherà di accelerare sugli aspetti formali e burocratici».

Classe 2003, fino alla scorsa estate giocava in Brasile, suo Paese natale, al Corinthians. Il Verona lo ha portato in Serie A, dove ha segnato finora 3 gol e fornito 4 assist in 23 presenze.