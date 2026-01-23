Neres starà fuori parecchio tempo, non è da escludere Mazzocchi contro la Juventus (Ugolini)

Il Napoli sta valutando le condizioni di David Neres, infortunatosi al tendine della caviglia; il brasiliano potrebbe anche optare per un intervento chirurgico e star fuori diverso tempo, almeno due mesi. Intanto, domenica alle 18 gli azzurri giocheranno contro la Juventus in trasferta.

Le condizioni di Neres e gli altri infortunati del Napoli

L’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini ha dichiarato:

«C’è un problema al tendine della caviglia sinistra; stanno ultimando ulteriori accertamenti. C’è la possibilità che la situazione venga risolta con un intervento chirurgico, ma al momento non c’è nessun comunicato ufficiale, stanno facendo tutte le opportune valutazioni. Il Napoli lo perderà per parecchio tempo e per questo stanno cercando di prendere sul mercato dei trequartisti e non un centravanti. Lukaku deve ritrovare la migliore condizione, ma è recuperato. In dubbio Anguissa e Meret, oggi potrebbe essere una giornata importante per il camerunense per capire la sua disponibilità. Non è da escludere un impiego di Mazzocchi contro la Juve. Un pareggio con la Juventus per il Napoli, in queste condizioni, manterrebbe inalterata la distanza dai bianconeri e sarebbe un risultato positivo».