Giovane arriverà a titolo definitivo per 20 milioni: formula con indennizzo ridotto e una serie di bonus

Gianluca Di Marzio spiega nel dettaglio le modalità di pagamento di Giovane, neoacquisto del Napoli.

Napoli, ecco come si è arrivati a Giovane

Si legge sul sito di Di Marzio:

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, il Napoli ha spinto in modo importante per l’esterno brasiliano, battendo definitivamente la concorrenza della Lazio. Nella giornata di domani è previsto un incontro tra l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, e il ds del Napoli Giovanni Manna per definire il contratto del brasiliano, dopo l’accordo tra club raggiunto proprio in questi minuti. Il club azzurro ha trovato l’intesa con il Verona sulla formula del titolo definitivo con un indennizzo basso e una serie di bonus per una cifra totale di 20 milioni di euro: ora il giocatore è pronto a vestire la maglia azzurra, come anticipato anche nei giorni scorsi. Il Napoli rimane così nei limiti dopo i prestiti onerosi di Lucca e Lang, con il risparmio sui relativi ingaggi.