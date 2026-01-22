Giovane, il Napoli punta a chiudere in serata con un’offerta al Verona di 20 milioni

Lo riportano Di Marzio e Pedullà. Schira: l'attaccante ha accettato un contratto fino al 2030 con un'opzione per il 2031.

Il Napoli vorrebbe chiudere nelle prossime ore per Giovane del Verona, per assicurarsi il prima possibile un nuovo esterno in vista dei prossimi match. Lang partirà stasera per Istanbul, mentre l’infortunio di Neres sembra più grave del previsto.

Napoli su Giovane, le cifre

Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

Il Napoli di Conte prosegue il lavoro per Giovane del Verona. Gli azzurri puntano a chiudere l’operazione già in serata. La trattativa è avanzata e il Napoli sta trovando in questi minuti la formula giusta e superare la Lazio, anch’essa interessata al giocatore. Gli azzurri vogliono chiudere subito visto anche l’infortunio di David Neres, rivelatosi più grave del previsto. Antonio Conte ha bisogno di due esterni e il prescelto dovrebbe essere proprio Giovane con la Lazio superata nella trattativa sul traguardo.

Alfredo Pedullà aggiunge:

Entro stasera il Napoli ha intenzione di presentare un’offerta di 20 milioni, con le dovute garanzie all’interno di un mercato complicato. Il Verona accetta quella cifra, la Lazio è rimasta aggrappata fino a stamattina e potrebbe tornare in corsa soltanto se ci fossero complicazioni nella trattativa tra Hellas e Napoli. La Lazio si era detta disponibile ad alzare la base di 10-11 milioni fino a 13-14 con l’inserimento di Belahyane. Ma adesso il Napoli lavora per dare tutte le garanzie al Verona.

Nicolò Schira specifica che:

l’attaccante ha già concordato un contratto fino al 2030 con un’opzione per il 2031.