Lang atterrerà stasera a Istanbul

Fabrizio Romano: volo programmato per il nuovo acquisto del Galatasaray, che arriva dal Napoli in prestito per 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Cm Cremona 28/12/2025 - campionato di calcio serie A / Cremonese-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Noa Lang

Noa Lang sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. L’olandese, arrivato a Napoli la scorsa estate, sbarcherà in Turchia in questo calciomercato invernale.

Lang al Galatasaray

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X:

Noa Lang volerà a Istanbul stasera. Volo programmato per il nuovo acquisto del Galatasaray dopo l’esclusiva notizia dell’accordo chiuso ieri sera. Prestito di 2 milioni, diritto di riscatto fissato a 30 milioni. 

L’ex Psv non è riuscito a imporsi al Napoli, trovando poco spazio dopo che gli azzurri avevano investito circa 30 milioni per il suo acquisto in estate. Inoltre, l’esterno vorrebbe giocare il Mondiale con l’Olanda, dunque una destinazione che gli darebbe più minutaggio è l’ideale per poter provare a raggiungere quest’obiettivo.

