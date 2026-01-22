Lang atterrerà stasera a Istanbul
Fabrizio Romano: volo programmato per il nuovo acquisto del Galatasaray, che arriva dal Napoli in prestito per 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.
Noa Lang sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. L’olandese, arrivato a Napoli la scorsa estate, sbarcherà in Turchia in questo calciomercato invernale.
Lang al Galatasaray
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X:
Noa Lang volerà a Istanbul stasera. Volo programmato per il nuovo acquisto del Galatasaray dopo l’esclusiva notizia dell’accordo chiuso ieri sera. Prestito di 2 milioni, diritto di riscatto fissato a 30 milioni.
🚨💣 Understand Noa Lang will fly to Istanbul tonight!
Flight scheduled for new Galatasaray signing after exclusive story about deal done last night.
€2m loan fee, €30m buy option clause not mandatory from Napoli. ✅
Galatasaray-Lang, confirmed. 🟡🔴 pic.twitter.com/Fun3BQpjC6
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026
L’ex Psv non è riuscito a imporsi al Napoli, trovando poco spazio dopo che gli azzurri avevano investito circa 30 milioni per il suo acquisto in estate. Inoltre, l’esterno vorrebbe giocare il Mondiale con l’Olanda, dunque una destinazione che gli darebbe più minutaggio è l’ideale per poter provare a raggiungere quest’obiettivo.