Genoa, pioggia di insulti su Stanciu dopo aver sbagliato il rigore contro il Milan (CorSport)
Il Genoa in una nota ufficiale: "Non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati".
Errore dal dischetto di Nicolae Stanciu al 99′ della sfida con il Milan. Tantissimi insulti razziali e perfino auguri di morte da parte di molti tifosi genoani hanno travolto i social del Genoa. Il club è stato costretto a rimuovere i commenti ai post ed oggi si è espresso con un comunicato ufficiale.
Scrive il Corriere dello Sport:
“Una notte da dimenticare per Nicolae Stanciu, che ha avuto la responsabilità di calciare il rigore al 99′ di Milan-Genoa per la possibile vittoria. Il centrocampista rumeno ha però calciato oltre la traversa, sprecando così una grandissima occasione. A rincuorarlo subito i suoi compagni di squadra, il tecnico De Rossi (“La scelta di Stanciu è stata mia, ha grande qualità”) e tanti tifosi rossoblù. Alcuni, però, hanno preso d’assalto i suoi account social, tra insulti e addirittura minacce di morte”.
Una situazione inaccettabile, con il giocatore costretto a chiudere i commenti dei suoi account. Ecco il comunicato ufficiale del club:
“Il Genoa Cfc condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati”.