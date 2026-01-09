Home » Approfondimenti » Giustizia, razzismo, cronaca

Genoa, pioggia di insulti su Stanciu dopo aver sbagliato il rigore contro il Milan (CorSport)

Il Genoa in una nota ufficiale: "Non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati".

genoa stanciu

Db Milano 08/01/2026 - campionato di calcio serie A / Milan-Genoa / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: rigore Nicolae Stanciu

Errore dal dischetto di Nicolae Stanciu al 99′ della sfida con il Milan. Tantissimi insulti razziali e perfino auguri di morte da parte di molti tifosi genoani hanno travolto i social del Genoa. Il club è stato costretto a rimuovere i commenti ai post ed oggi si è espresso con un comunicato ufficiale.

Scrive il Corriere dello Sport:

“Una notte da dimenticare per Nicolae Stanciu, che ha avuto la responsabilità di calciare il rigore al 99′ di Milan-Genoa per la possibile vittoria. Il centrocampista rumeno ha però calciato oltre la traversa, sprecando così una grandissima occasione. A rincuorarlo subito i suoi compagni di squadra, il tecnico De Rossi (“La scelta di Stanciu è stata mia, ha grande qualità”) e tanti tifosi rossoblù. Alcuni, però, hanno preso d’assalto i suoi account social, tra insulti e addirittura minacce di morte”.

Comunicato contro gli insulti a Stanciu

Una situazione inaccettabile, con il giocatore costretto a chiudere i commenti dei suoi account. Ecco il comunicato ufficiale del club:

“Il Genoa Cfc condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati”.

Correlate