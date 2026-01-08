Il Milan di Allegri deve ringraziare Leao e Stanciu: pareggia in casa nel finale e poi il Genoa sbaglia il rigore

Rete dell'ex Colombo e poi il portoghese quando la partita sembrava persa. L'Inter allunga a più tre sui rossoneri e più quattro sul Napoli.

Clamoroso a San Siro. Succede di tutto nel finale. Il Milan perdeva 1-0 in casa all’89esimo. Poi ha pareggiato con Leao. Sull’1-1 rigore per il Genoa, dal dischetto va Stanciu che spara in curva.

Il Milan di Allegri può esultare: perde l’occasione di tenersi in scia all’Inter e conferma di soffrire con le piccole ma esce imbattuto da San Siro. Non perde ma pareggia in casa 1-1 contro il Genoa di De Rossi: rete dell’ex Colombo e nel recupero rete di Leao. Il Milan resta con una sola sconfitta in campionato, alla prima giornata in casa contro la Cremonese. E Allegri deve ringraziare il destino e soprattutto Stanciu.

Esulta l’Inter di Chivu che allunga: è prima a 42 punti, al secondo posto a tre punti il Milan che è a 30, terzo il Napoli a 38. La Juventus e la Roma, con una partita in più, sono a 36.