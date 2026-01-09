Home » Approfondimenti » Media e social

Pavlovic “ha zappato” il dischetto prima che Stanciu tirasse il rigore in curva, bufera social sul Milan (VIDEO)

Modello Maspero con Sales. Poi, non contento, Pavlovic ha pure esultato in faccia al povero giocatore del Genoa. "Andrebbe squalificato"

Milan Pavlovic

Dc Roma 31/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Strahinja Pavlovic con Pulisic

Pavlovic l’eroe del Milan, condannato sui social. Prima che Stanciu tirasse sulla Stazione Spaziale Internazionale, al 99°, il rigore che avrebbe sancito la sconfitta del Milan contro il Genoa, Pavlovic ha rovinato intenzionalmente il dischetto (uno dei primi a farlo fu Maspero nel derby torinese, prima che Salah lanciasse il pallone sulla luna). I video in cui si vede il difensore del Milan zappare con insistenza, sia col destro sia col sinistro, il punto della battuta per rovinarlo appositamente sono diventati ovviamente virali sui social. E hanno innescato – la trafila è sempre la stessa – le successive polemiche.

Il fatto che Stanciu tiri altissimo quel rigore è stato interpretato (giustamente) da tutti come un risultato della buca scavata da Pavlovic. A contorno, poi, c’è da sottolineare che dopo l’errore fatale lo stesso Pavlovic e Tomori corrono ad esultare in faccia al povero Stanciu. Il quale bontà sua nemmeno reagisce.

Sui social è partita anche una sorta di “petizione” per invocare la squalifica del difensore.

