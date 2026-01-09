Pavlovic “ha zappato” il dischetto prima che Stanciu tirasse il rigore in curva, bufera social sul Milan (VIDEO)

Modello Maspero con Sales. Poi, non contento, Pavlovic ha pure esultato in faccia al povero giocatore del Genoa. "Andrebbe squalificato"

Pavlovic l’eroe del Milan, condannato sui social. Prima che Stanciu tirasse sulla Stazione Spaziale Internazionale, al 99°, il rigore che avrebbe sancito la sconfitta del Milan contro il Genoa, Pavlovic ha rovinato intenzionalmente il dischetto (uno dei primi a farlo fu Maspero nel derby torinese, prima che Salah lanciasse il pallone sulla luna). I video in cui si vede il difensore del Milan zappare con insistenza, sia col destro sia col sinistro, il punto della battuta per rovinarlo appositamente sono diventati ovviamente virali sui social. E hanno innescato – la trafila è sempre la stessa – le successive polemiche.

Questo è uno dei motivi per cui Stanislav Lobotka (per citarne uno) copre il dischetto prima dei rigori. Vedere gente ridotta a sti mezzucci mi fa sperare che la provvidenza non voglia far finire quella cosa lì nelle mani della mediocritàpic.twitter.com/4gfUn7Fcnb — Laudantes (@Laudantes) January 9, 2026

Il fatto che Stanciu tiri altissimo quel rigore è stato interpretato (giustamente) da tutti come un risultato della buca scavata da Pavlovic. A contorno, poi, c’è da sottolineare che dopo l’errore fatale lo stesso Pavlovic e Tomori corrono ad esultare in faccia al povero Stanciu. Il quale bontà sua nemmeno reagisce.

Sui social è partita anche una sorta di “petizione” per invocare la squalifica del difensore.