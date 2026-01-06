Gasperini ha chiamato Raspadori per spiegargli che diventerebbe il centro dell’attacco della Roma (Corriere)

Giacomo Raspadori, come Lorenzo Lucca, sono i nomi più caldi di questo mercato di gennaio. Si parla da settimane del fatto che l’ex attaccante del Napoli dovrebbe lasciare l?Atletico per approdare alla Roma di Gasperini. Quasi una certezza orami, se non fosse che negli ultimi giorni si sono sollevati dubbi sulla volontà di Jack che vorrebbe guadagnare di più e proprio per questo starebbe aspettando altre possibili proposte prima di decidere.

Raspadori alla Roma?

Il Corriere di Roma ha fatto il punto della situazione in merito al possibile approdo in giallorosso di Giacomo Raspadori.

“La Roma ancora punta forte su Raspadori. È stato promesso a Gasperini prima di Natale. Il 23 dicembre la proprietà si è sbilanciata con l’allenatore, garantendogli l’acquisto dell’azzurro (e a seguire di Zirkzee), e ha spinto Massara a chiudere con l’Atletico Madrid. L’accordo tra i club è stato trovato all’inizio del 2026 — 2 milioni per il prestito oneroso e 18,5 per il diritto di riscatto —, non quello con il calciatore. Giacomo ha voluto conoscere le intenzioni di Simeone. Non ha mai scartato l’idea di tornare in Italia. E nemmeno la proposta giallorossa.

Leggi anche: Raspadori incide quanto un consigliere di municipalità a Napoli

È affascinato dalla nuova avventura, sapendo che troverebbe subito spazio da titolare, come non lo ha mai avuto in questi mesi a Madrid. L’unico suo dubbio è nella formula del trasferimento: avrebbe preferito arrivare nella Capitale con la certezza del riscatto a giugno, anche per non rimettere in discussione il suo futuro tra meno di sei mesi. Gasperini, anche se deluso per l’acquisto ogni giorno posticipato, si augura di essere accontentato. Anche i Friedkin lo hanno tranquillizzato. Lo avrebbe voluto con sé già sabato a Bergamo, magari anche con un difensore in più da tesserare all’alba del nuovo anno. Adesso si augura che la questione sia definita nelle prossime ore: l’Atletico parte stamattina per l’Arabia, giovedì la semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid.

Potrebbe interessarti: La Roma aspetta Raspadori per domani a Roma, non teme il Napoli. Ma Jack vuole 3,8 milioni di stipendio

Massara, parlando con il manager dell’attaccante, ha comunque garantito (o quasi) la permanenza in giallorosso nella prossima stagione: Gian Piero chiede 6 attaccanti per la Roma che verrà. L’unico sicuro di restare è Soulé. Ecco perché Giacomino dovrebbe sentirsi già confermato. Concetti ripetuti a Raspadori direttamente da Gasperini che, alla vigilia del match di Lecce, ha avuto la possibilità di chiarire al giocatore che cosa lo aspetterebbe in giallorosso se ufficializzasse il sì. Lo sistemerebbe al centro dell’attacco della Roma”.