Raspadori blocca la Roma e attende le mosse di Lazio e Napoli (Gazzetta)

Roma e Atletico hanno trovato un accordo, ma l'attaccante vorrebbe uno stipendio più altro e sa che ci sono altre squadre interessate a lui

Giacomo Raspadori l’attaccante con la valigia. È vicino alla sua terza squadra in meno di un anno. A maggio era a Napoli, in estate è andato all’Atletico di Simeone e ora ha già rotto con i colchoneros dove gioca poco (come giocava poco a Napoli) ed è desideroso di una nuova avventura. Alle porte c’è la Roma di Gasperini che lo aspetta a braccia aperte. Ora però che i due club hanno trovato un accordo, è proprio l’attaccante ad avere dei dubbi. Ne scrive la Gazzetta dello Sport

“Quindi la dirigenza dei colchoneros ha provveduto a mettere al corrente della situazione anche il giocatore, che nei giorni scorsi aveva già parlato con la Roma (pure con Gasperini) ma che comunque ha chiesto altre 48 ore di riflessione. Il motivo? Raspadori sa che ci sono anche altre due squadre che sono interessate al suo futuro: la Lazio di Sarri e quel Napoli dove ha già vinto due scudetti nelle ultime tre stagioni (il Galatasaray l’ha invece scartato subito come opzione). Ed allora vuole capire bene un po’ tutto, anche per vagliare ogni situazione. E magari riuscire a strappare anche qualche situazione più favorevole dal punto di vista personale, dell’ingaggio”

