La Roma aspetta Raspadori per domani a Roma, non teme il Napoli. Ma Jack vuole 3,8 milioni di stipendio (più che a Madrid)
La Gazzetta: il Napoli, per inserirsi, deve vendere qualcuno di pesante dal punto di vista dell’ingaggio. Gli indiziati sono Lucca e Lang ma non c'è tanto tempo
È sempre una questione di soldi. Chi dice che il mercato non è questione di soldi, crede alle favole. La Gazzetta dello Sport scrive che per Raspadori ha chiesto alla Roma un ingaggio superiore a quello percepito all’Atletico Madrid: lì incassa 3,5 milioni netti l’anno, dai giallorossi ne vuole 3,8. Trecentomila euro in più. La Roma si considera ampiamente in vantaggio per l’attaccante della Nazionale. In lizza ci sono anche Napoli e Lazio che però sono considerate dietro, con poche chances. Anche perché il Napoli deve vendere prima di poter fare mettere a segno qualsiasi colpo in entrata.
Scrive la Gazzetta dello Sport:
A Roma lo aspettano domani, al massimo per il giorno della Befana. Con carbone o senza poi sarà eventualmente da vedere, di certo a Trigoria sanno di aver fatto tutti i passi giusti per portare a casa Giacomo Raspadori.
Anche se su Jack ci sono anche Napoli e Lazio.
La Lazio di Sarri, ma soprattutto il Napoli di Conte, che nelle ultime ore ha fatto alcuni passi per capire se potrà riportare il giocatore della Nazionale a casa (là dove ha giocato nelle ultime tre stagioni pre-Madrid). Per poterlo fare, però, gli azzurri devono per forza di cose vendere qualcuno di pesante dal punto di vista dell’ingaggio, perché il saldo del costo del lavoro del club di De Laurentiis in questo mercato alla fine dovrà essere a costo zero. Gli indiziati, nel caso il d.s. Manna decida di accelerare, sono soprattutto due: Lucca e Lang.
La Gazzetta racconta l’accordo tra Raspadori e il ds della Roma Massara:
Il ds giallorosso Massara l’ha virtualmente chiusa con l’Atletico già da 48 ore, con una formula che prevede 2 milioni per il prestito e 19 per un diritto di riscatto condizionato e legato alle presenze del giocatore da qui a giugno prossimo (niente obiettivi di squadra tipo qualificazione alla prossima Champions League). Raspadori però deve ancora incassare alcuni bonus (maturati in questi primi sei mesi in Spagna) dall’Atletico e in questo momento l’intoppo sarebbe proprio questo, oltre che il fatto di dover limare ancora alcuni dettagli economici con la Roma. Insomma, c’è da sistemare soprattutto la questione ”soldi”, anche perché il giocatore a Massara ha chiesto uno stipendio superiore a quello che prende in Spagna: 3,8 milioni di euro più bonus rispetto agli attuali 3,5. Verrebbe da dire dettagli, nel senso che per 300mila euro di differenza se si vuole concludere l’operazione, il punto d’incontro alla fine lo si trova.
