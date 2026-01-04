La Gazzetta: il Napoli, per inserirsi, deve ven­dere qual­cuno di pesante dal punto di vista dell’ingag­gio. Gli indi­ziati sono Lucca e Lang ma non c'è tanto tempo

La Roma aspetta Raspadori per domani a Roma, non teme il Napoli. Ma Jack vuole 3,8 milioni di stipendio (più che a Madrid)

È sempre una questione di soldi. Chi dice che il mercato non è questione di soldi, crede alle favole. La Gazzetta dello Sport scrive che per Raspadori ha chiesto alla Roma un ingaggio superiore a quello percepito all’Atletico Madrid: lì incassa 3,5 milioni netti l’anno, dai giallorossi ne vuole 3,8. Trecentomila euro in più. La Roma si considera ampiamente in vantaggio per l’attaccante della Nazionale. In lizza ci sono anche Napoli e Lazio che però sono considerate dietro, con poche chances. Anche perché il Napoli deve vendere prima di poter fare mettere a segno qualsiasi colpo in entrata.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

A Roma lo aspet­tano domani, al mas­simo per il giorno della Befana. Con car­bone o senza poi sarà even­tual­mente da vedere, di certo a Tri­go­ria sanno di aver fatto tutti i passi giu­sti per por­tare a casa Gia­como Raspa­dori.

Anche se su Jack ci sono anche Napoli e Lazio.

La Lazio di Sarri, ma soprat­tutto il Napoli di Conte, che nelle ultime ore ha fatto alcuni passi per capire se potrà ripor­tare il gio­ca­tore della Nazio­nale a casa (là dove ha gio­cato nelle ultime tre sta­gioni pre-Madrid). Per poterlo fare, però, gli azzurri devono per forza di cose ven­dere qual­cuno di pesante dal punto di vista dell’ingag­gio, per­ché il saldo del costo del lavoro del club di De Lau­ren­tiis in que­sto mer­cato alla fine dovrà essere a costo zero. Gli indi­ziati, nel caso il d.s. Manna decida di acce­le­rare, sono soprat­tutto due: Lucca e Lang.

La Gazzetta racconta l’accordo tra Raspadori e il ds della Roma Massara:

Il ds gial­lo­rosso Mas­sara l’ha vir­tual­mente chiusa con l’Atle­tico già da 48 ore, con una for­mula che pre­vede 2 milioni per il pre­stito e 19 per un diritto di riscatto con­di­zio­nato e legato alle pre­senze del gio­ca­tore da qui a giu­gno pros­simo (niente obiet­tivi di squa­dra tipo qua­li­fi­ca­zione alla pros­sima Cham­pions Lea­gue). Raspa­dori però deve ancora incas­sare alcuni bonus (matu­rati in que­sti primi sei mesi in Spa­gna) dall’Atle­tico e in que­sto momento l’intoppo sarebbe pro­prio que­sto, oltre che il fatto di dover limare ancora alcuni det­ta­gli eco­no­mici con la Roma. Insomma, c’è da siste­mare soprat­tutto la que­stione ”soldi”, anche per­ché il gio­ca­tore a Mas­sara ha chie­sto uno sti­pen­dio supe­riore a quello che prende in Spa­gna: 3,8 milioni di euro più bonus rispetto agli attuali 3,5. Ver­rebbe da dire det­ta­gli, nel senso che per 300mila euro di dif­fe­renza se si vuole con­clu­dere l’ope­ra­zione, il punto d’incon­tro alla fine lo si trova.

