En-Nesyri al Fenerbahce guadagna 8 milioni netti, il club turco lo sta proponendo un po’ a tutti

Moretto: «il club sta ascoltando e proponendo il giocatore a diverse società in Europa, non solo a Juventus e Napoli»

En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahçe, è sul mercato per motivi economici a causa del suo alto ingaggio. Juventus, Napoli e altri club europei stanno valutando offerte, mentre il giocatore considera progetto tecnico e continuità di minutaggio.

Anche la Juventus su En-Nesyri

Ha riportato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahçe, rientrato alla base dopo l’ottima Coppa d’Africa disputata (con finale persa), si è ritrovato al centro delle dinamiche di mercato del club turco.

Il Fenerbahçe, per ragioni principalmente economiche, ha deciso di metterlo sul mercato: il club sta ascoltando e proponendo il giocatore a diverse società in Europa, non solo a Juventus e Napoli.

Il motivo è legato al suo contratto: En-Nesyri ha firmato fino al 2029 e percepisce circa 8 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio molto pesante per le casse del club, che ora cerca di liberare spazio salariale.

Il calciatore avrebbe preferito concludere la stagione al Fenerbahçe, ma valuterà tutte le proposte ricevute. La scelta finale dipenderà soprattutto dal progetto tecnico e dalla continuità di minutaggio, senza però trascurare l’aspetto economico, visto l’alto stipendio attuale.”