Denkey di nuovo nel mirino del Napoli, costo stimato intorno ai 20 milioni (Ekrem Konur)

Era già stato accostato al Napoli nell’estate 2024. Attualmente è valutato 14–16 milioni, ma il Cincinnati punta a offerte tra 25 e 30 milioni.

Il Napoli guida la corsa per Kévin Denkey, attaccante molto simile a Osimhen. Con Lukaku appena rientrato da un lungo infortunio e il suo futuro incerto, il club potrebbe accelerare l’acquisto del centravanti togolese, valutato tra 14 e 16 milioni ma con il Cincinnati che punta a offerte tra 25 e 30 milioni, in vista dei Mondiali 2026.

EXCL: Napoli are leading the race to sign FC Cincinnati striker Kévin Denkey.🇮🇹 🇹🇬The Togo international is viewed as a successor to Victor Osimhen, with Bundesliga and Premier League clubs also circling. 💰Valuation: €25m–€30mhttps://t.co/WiH4c7w9wu https://t.co/lIsHdkZedE — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 26, 2026

Denkey è il nuovo Osimhen?

Scrive Ekrem Konur, esperto di calciomercato:

“Fonti esclusive suggeriscono che una guerra di mercato è già in corso per l’estate 2026, con il Napoli in vantaggio. Molto simile ad Osimhen.

Romelu Lukaku, attuale attaccante del Napoli, è rientrato da poco dopo un lungo infortunio, ma il suo futuro a breve è incerto, con possibili ritorni in Premier League, e questo potrebbe accelerare l’acquisto di Denkey”.

E conclude:

“In Germania, Bayer Leverkusen, Stoccarda ed Eintracht Francoforte monitorano il giocatore, convinti che le sue caratteristiche siano perfette per lo stile ad alta intensità della Bundesliga. In Premier League, Everton e Crystal Palace apprezzano potenza e atletismo, ritenendolo adatto al calcio inglese.

Attualmente valutato 14–16 milioni di euro, il Cincinnati non scende sotto i 25–30 milioni. Con i Mondiali 2026 all’orizzonte, l’obiettivo di Denkey è chiaro: diventare il centravanti indiscusso di un grande club europeo entro l’inizio del torneo”.