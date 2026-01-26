In Belgio festeggiano per Lukaku: “Big Rom è tornato! Ora sarà pronto per il Mondiale”

Juventus-Napoli un disastro che chi ama la maglia del Napoli? Non per tutti. Le Dernier Heure ed altre testate del Belgio celebrano il ritorno in campo di Romelo Lukaku pubblicando il video del suo ingresso all’Allianze Stadium.

“Romelu Lukaku è tornato in campo! A più di cinque mesi dall’infortunio al bicipite femorale, il miglior marcatore di sempre dei Red Devils è entrato in campo durante la sfida contro la Juventus. L’attaccante è entrato in campo al 79° minuto, sostituendo Antonio Vergara e giocando così i suoi primi minuti della stagione. La sua ultima partita ufficiale è stata il 9 giugno 2025 contro il Galles e il 23 maggio 2025 con la maglia del Napoli contro il Cagliari”.

Hln aggiunge: “Lukaku è andato vicino al gol nel finale, ma gli è mancato il controllo. A parte il ritorno di Lukaku, il Napoli, terzo in classifica, ha avuto ben poco da festeggiare. La pesante sconfitta lo porta a un solo punto dalla Juventus”.

sporza.be sintetizza la sua partita: “164 giorni: è da tanto che Romelu Lukaku è fuori gioco da quella sfortunata amichevole contro l’Olympiacos la scorsa estate. Un grave infortunio alla coscia sinistra è stato il severo verdetto. Ma domenica sera ha posto fine a quel periodo spiacevole. Al 79° minuto, Big Rom è sceso in campo. Finalmente di nuovo calciatore, anche se l’attaccante aveva già segnato questa settimana in un’amichevole segreta” .

“Lukaku, tuttavia, non ha apprezzato molto il suo atteso ritorno. Quando è entrato in campo come sostituto, la Juventus aveva appena suggellato la vittoria, portandosi sul 2-0. Sette minuti dopo il rientro di Lukaku, il punteggio era già sul 3-0. Lo stesso Big Rom ha sprecato una buona occasione per salvare la situazione. Beh, per una volta, Lukaku probabilmente non ci perderà il sonno. Il miglior marcatore dei Red Devils è tornato in piena forma dopo cinque mesi e mezzo. Giusto in tempo per prepararsi al meglio per la Coppa del Mondo della prossima estate”.