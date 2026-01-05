Damascelli punge Gasperini: per la Roma sette sconfitte ma nessuno tocchi l’imperatore in panchina

Tony Damascelli punge Gasperini in panchina. Il Gasp è arrivato a sette sconfitte in campionato. Lo scudetto è ormai una chimera anche per i tifosi più ciechi e accaniti. Ma di questo passo anche la Champions è fortemente a rischio. Al momento i giallorossi sono quarti e il tecnico continua a essere osannato, dimenticando che nello scorso girone di ritorno col dimenticato Claudio Ranieri la Roma aveva totalizzato più punti di tutti.

Damascelli dedica al Gasp giusto un rigo ma vale la pena riportarlo. Lo fa nel suo commento del lunedì sul Giornale.

Scrive Damascelli:

Inter solita e solida sull’ipo­te­tico Bolo­gna, bene il Napoli, com­patto e auto­ri­ta­rio, male la Lazio, inguar­da­bile, lenta e inner­vo­sita dalla que­stione di cui sopra, arbi­traggi ed espul­sioni, la Roma dei 7 re ha anche 7 scon­fitte ma nes­suno toc­chi l’impe­ra­tore in pan­china. Il sabato del vil­lag­gio aveva riba­dito la teo­ria di Alle­gri, un gol basta, il resto non conta, il cinico Milan pro­cede come un die­sel, esat­ta­mente l’oppo­sto della scuola Spal­letti che sta dando un gioco alla Juven­tus poi ingol­fato e rovi­nato dagli scia­gu­rati figli dell’algo­rit­mico Comolli, al secolo David e Openda, attac­canti banali però con sala­rio lordo di 25 milioni!

Leggi anche: Juventus, La Stampa (che è ancora di Elkann) prende per i fondelli Comolli sul calciomercato degli algoritmi