Dalla Turchia: Lukaku è stato proposto al Fenerbahce dal suo entourage
Per ora il Napoli non prende in considerazione l’ipotesi di cederlo, almeno fino a fine stagione. Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Ritroverebbe Domenico Tedesco, ex ct della Nazionale belga.
Lukaku messo in discussione?Per consentire l’inserimento dei nuovi arrivi nel calciomercato, il Napoli deve prima effettuare almeno una cessione, vincolato com’è dai paletti imposti dall’alto che lo obbligano a chiudere il mercato con un saldo positivo, con la pista Fenerbahce da monitorare.
Trt Sport, media turco, riporta:
“In uscita restano Lucca e Lang, con l’attaccante italiano seguito dal Besiktas (prima però serve vendere l’ex Roma Abraham) e l’esterno che ha diversi estimatori in giro per l’Europa. Il Napoli potrebbe venderli entrambi. Ma c’è di più.
C’è poi un altro giocatore che potrebbe legare il Napoli alla Turchia. Negli ultimi giorni l’entourage di Romelu Lukaku avrebbe proposto proprio Big Rom alla dirigenza del Fenerbahce con l’allenatore dei gialloblù, Domenico Tedesco, ex ct della Nazionale belga, che farebbe carte false per riavere il suo bomber.
Per ora il Napoli non prende in considerazione l’ipotesi di cedere l’ex Inter, che dovrebbe restare almeno fino a fine stagione, ma il club valuterà le sue condizioni fisiche e, a giugno, lo scenario potrebbe cambiare”.