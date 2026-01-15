“No De Bruyne, no Anguissa, no Lukaku”, in Spagna il pareggio del Napoli è giustificato dalle numerose assenze

Il Napoli ha pareggiato 0-0 in casa col Parma. Secondo gli spagnoli di Mundo Deportivo, le assenze di calciatori importanti come De Bruyne si stanno iniziando a far sentire. McTominay ha ricordato chi manca a Dazn dopo il match contro l’Inter, facendo diventare la citazione virale sui social: “No De Bruyne, no Lukaku, no Anguissa” ecc…

Napoli penalizzato dalle assenze contro il Parma

Scrive il quotidiano spagnolo:

La squadra di Conte ha avuto l’opportunità di mettere pressione alle squadre con cui lotta per la vetta, ma è rimasta con l’amaro in bocca contro la squadra ordinata allenata dallo spagnolo Carlos Cuesta. L’occasione era buona per il Napoli per prendere tre punti in vista dello scudetto; inoltre, giocavano in casa, dove di solito sono letali, e contro il Parma che è inferiore. La superiorità degli azzurri si è vista fin dall’inizio, con il gol di McTominay, poi annullato per fuorigioco di Mazzocchi che aveva messo il cross. Le assenze di Lukaku, Anguissa, De Bruyne si notavano, ma più nella precisione dei tiri che nelle occasioni, perché Hojlund ha avuto diverse opportunità per segnare. Così, i minuti passavano e il Parma si difendeva come meglio poteva, molto compatti, fino al fischio finale.