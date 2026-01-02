Dalla Spagna: Lucca è il nome in cima alla lista del Betis per l’attacco
Si tratta di una richiesta tecnica precisa dell’allenatore Manuel Pellegrini. Inoltre, l’agente Giuseppe Riso avrebbe proposto il giocatore anche al Siviglia, alimentando l’ipotesi di un possibile futuro in Liga per l’attaccante.
Dalla Spagna arriva una voce di mercato che riguarda Lorenzo Lucca e un possibile trasferimento lontano dalla Serie A. Secondo il giornalista Santiago Narváez, il Real Betis Balompié sarebbe interessato al centravanti italiano per la seconda parte della stagione.
La notizia, diffusa sul canale YouTube del giornalista e ripresa dai media di Siviglia, parla di un interesse reale del club andaluso, che potrebbe iniziare una trattativa con il Napoli, che attualmente possiede il cartellino del giocatore.
Ecco le parole di Narváez:
“Si tratta di una precisa richiesta tecnica dell’allenatore Manuel Pellegrini, che vuole una prima punta d’area di rigore, con caratteristiche diverse dagli attaccanti che ha già a disposizione. Lucca corrisponde perfettamente al profilo del ‘nove puro’ che il tecnico cerca.
Non è solo il Betis a essere interessato. Sempre secondo le ultime notizie, l’agente di Lucca, Giuseppe Riso, avrebbe anche proposto il giocatore al Siviglia, facendo così nascere l’ipotesi di un possibile futuro in Liga per l’attaccante, che è arrivato a Napoli in prestito con obbligo di riscatto.
Ora resta da vedere se l’interesse dei club spagnoli diventerà una trattativa concreta nella finestra di mercato di gennaio. Questa operazione, comunque, richiederebbe una revisione degli accordi con l’Udinese, che possedeva il cartellino di Lucca prima del passaggio al Napoli”.