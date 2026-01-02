Scambio Lucca-Dovbyk: non c’è un discorso particolarmente caldo tra Roma e Napoli (Fabrizio Romano)

Su Youtube: «Il feeling tra Lucca e Conte non è mai decollato, quindi vedremo se si troverà il club giusto per un ragazzo che ha bisogno di più fiducia»

Nonostante le voci di mercato su un ipotetico scambio Lucca-Dovbyk, i due club coinvolti (Napoli e Roma) sembrano piuttosto freddi in tal senso. Ne ha parlato Fabrizio Romano su Youtube.

Scambio Lucca-Dovbyk: una pista fredda. Il punto

Il noto esperto di calciomercato fa il punto della situazione:

«Sappiamo che Dovbyk è in uscita dalla Roma. Almeno la Roma sta cercando una soluzione nel mercato invernale, ma non risulta che sia un discorso particolarmente caldo quello tra Roma e Napoli per uno scambio Lucca–Dovbyk.»

«Per Lucca sappiamo, lo diciamo da settimane, no? Il Napoli sta cercando una soluzione, visto che questo feeling con Conte non è mai decollato, quindi vedremo se si troverà il club giusto per un ragazzo che comunque, come Lorenzo Lucca un anno fa, ha dimostrato tutto il suo valore e forse ha bisogno di più minutaggio, più fiducia.»

Per Dovbyk vedremo gli sviluppi, ma oggi lo scambio non risulta essere un discorso in piedi.

il Corsera:

Anche il Napoli ha di che riflet­tere: Maria­nucci andrà in pre­stito alla Cre­mo­nese e, con il mer­cato a saldo zero, potrebbe essere sacri­fi­cato Noa Lang. Oltre a Lucca, l’olan­dese arri­vato in estate, poco impie­gato da Conte prima di essere rilan­ciato e valo­riz­zato, ora è di nuovo in discus­sione. Ogni sce­na­rio è pos­si­bile, anche una ces­sione che sarebbe pro­pe­deu­tica all’arrivo di Lau­ren­tié del Sas­suolo.

Poi il Corsport:

Ieri, tra l’altro, dalla Tur­chia è tor­nato in auge un vec­chio part­ner di mer­cato: il Gala­ta­sa­ray. Dopo la trat­ta­tiva estiva per Osi­m­hen, este­nuante ma con­clusa con il brin­disi, sem­bra che Lang sia stato pro­po­sto al Gala dagli agenti. Noa è stato acqui­stato a luglio dal Psv Ein­d­ho­ven per 25 milioni più 3 di bonus e ovvia­mente ha valori e para­me­tri impor­tanti. Dal 22 novem­bre ha acqui­sito più minuti e anche pre­senze dall’ini­zio, ma poi da Riyadh in poi è sem­pre par­tito dalla pan­china. Insomma, sale e scende.