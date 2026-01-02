Scambio Lucca-Dovbyk: non c’è un discorso particolarmente caldo tra Roma e Napoli (Fabrizio Romano)
Su Youtube: «Il feeling tra Lucca e Conte non è mai decollato, quindi vedremo se si troverà il club giusto per un ragazzo che ha bisogno di più fiducia»
Nonostante le voci di mercato su un ipotetico scambio Lucca-Dovbyk, i due club coinvolti (Napoli e Roma) sembrano piuttosto freddi in tal senso. Ne ha parlato Fabrizio Romano su Youtube.
Scambio Lucca-Dovbyk: una pista fredda. Il punto
Il noto esperto di calciomercato fa il punto della situazione:
«Sappiamo che Dovbyk è in uscita dalla Roma. Almeno la Roma sta cercando una soluzione nel mercato invernale, ma non risulta che sia un discorso particolarmente caldo quello tra Roma e Napoli per uno scambio Lucca–Dovbyk.»
«Per Lucca sappiamo, lo diciamo da settimane, no? Il Napoli sta cercando una soluzione, visto che questo feeling con Conte non è mai decollato, quindi vedremo se si troverà il club giusto per un ragazzo che comunque, come Lorenzo Lucca un anno fa, ha dimostrato tutto il suo valore e forse ha bisogno di più minutaggio, più fiducia.»
Per Dovbyk vedremo gli sviluppi, ma oggi lo scambio non risulta essere un discorso in piedi.
il Corsera:
Anche il Napoli ha di che riflettere: Marianucci andrà in prestito alla Cremonese e, con il mercato a saldo zero, potrebbe essere sacrificato Noa Lang. Oltre a Lucca, l’olandese arrivato in estate, poco impiegato da Conte prima di essere rilanciato e valorizzato, ora è di nuovo in discussione. Ogni scenario è possibile, anche una cessione che sarebbe propedeutica all’arrivo di Laurentié del Sassuolo.
Ieri, tra l’altro, dalla Turchia è tornato in auge un vecchio partner di mercato: il Galatasaray. Dopo la trattativa estiva per Osimhen, estenuante ma conclusa con il brindisi, sembra che Lang sia stato proposto al Gala dagli agenti. Noa è stato acquistato a luglio dal Psv Eindhoven per 25 milioni più 3 di bonus e ovviamente ha valori e parametri importanti. Dal 22 novembre ha acquisito più minuti e anche presenze dall’inizio, ma poi da Riyadh in poi è sempre partito dalla panchina. Insomma, sale e scende.