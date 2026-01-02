Lucca ora può restare al Napoli, il club dovrebbe trovare una punta che guadagni due milioni di euro
La Gazzetta: “Lucca è costato 35 milioni e guadagna poco”. Ma quale attaccante si accontenterebbe di un simile ingaggio?
Lucca ora può restare al Napoli, il club dovrebbe trovare una punta che guadagni due milioni di euro
Lorenzo Lucca adesso è candidato a restare al Napoli, le notizie provenienti dall’universo Lukaku hanno raffreddato – e di molto – le trattative in uscita per l’attaccante costato 35 milioni di euro al Napoli.
Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:
In realtà, come prima punta, ora Conte ha solo Hojlund; a Lucca sono stati concessi soltanto 41’ nelle ultime nove partite, mezza partita complessiva, però spezzettata qua e là, dunque come se sapesse di nulla. E le statistiche, in casi del genere, non si commentano, un po’ come le sentenze, ma si accettano: Lucca sarebbe stato bocciato in considerazioni di normalità, in realtà è stato rimandato, con la speranza che scocchi una scintilla in grado di accenderlo, perché dei soldi poi bisogna comunque aver rispetto.
Lucca è in una situazione complessa, contrattualmente: il Napoli l’ha acquistato formalmente in prestito, lo ha pagato 9 milioni, ed a luglio lo riscatterà girando all’Udinese altri 26 milioni. Poi c’è il mercato a saldo zero: per far entrare un altro centravanti, deve per forza uscire questo gigante da due metri e zero uno, alleggerendo il bilancio dei suoi due milioni di euro di ingaggio, il massimo della somma eventualmente da poter garantire al sostituto. In questo meccanismo semplicemente perverso, non è facile trovare un attaccante da scambiare con Lucca: l’ipotesi Dovbyk galleggia tra perplessità e vaghezza di prospettive e la candidatura di cedere il centravanti al West Ham è stata caldeggiata nelle settimane scorse ma ieri si è disintegrata con la possibilità che Castellanos arrivi in Premier League. Deviazioni indispensabili.
Leggi anche – Manna: «La permanenza di Lucca dipende da lui, deve alzare i giri, non solo in partita ma anche in settimana»