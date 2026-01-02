Home » Approfondimenti » Media e social

Lucca ora può restare al Napoli, il club dovrebbe trovare una punta che guadagni due milioni di euro

Napoli's Italian forward #27 Lorenzo Lucca (L) fights for the ball with Cagliari's Italian defender #6 Sebastiano Luperto during the Italian Serie A football match SSC Napoli vs Cagliari Calcio on August 30, 2025 at the Diego Armando-Maradona stadium. (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

Lorenzo Lucca adesso è candidato a restare al Napoli, le notizie provenienti dall’universo Lukaku hanno raffreddato – e di molto – le trattative in uscita per l’attaccante costato 35 milioni di euro al Napoli.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

In realtà, come prima punta, ora Conte ha solo Hoj­lund; a Lucca sono stati con­cessi sol­tanto 41’ nelle ultime nove par­tite, mezza par­tita com­ples­siva, però spez­zet­tata qua e là, dun­que come se sapesse di nulla. E le sta­ti­sti­che, in casi del genere, non si com­men­tano, un po’ come le sen­tenze, ma si accet­tano: Lucca sarebbe stato boc­ciato in con­si­de­ra­zioni di nor­ma­lità, in realtà è stato riman­dato, con la spe­ranza che scoc­chi una scin­tilla in grado di accen­derlo, per­ché dei soldi poi biso­gna comun­que aver rispetto.

Lucca è in una situa­zione com­plessa, con­trat­tual­mente: il Napoli l’ha acqui­stato for­mal­mente in pre­stito, lo ha pagato 9 milioni, ed a luglio lo riscat­terà girando all’Udi­nese altri 26 milioni. Poi c’è il mer­cato a saldo zero: per far entrare un altro cen­tra­vanti, deve per forza uscire que­sto gigante da due metri e zero uno, alleg­ge­rendo il bilan­cio dei suoi due milioni di euro di ingag­gio, il mas­simo della somma even­tual­mente da poter garan­tire al sosti­tuto. In que­sto mec­ca­ni­smo sem­pli­ce­mente per­verso, non è facile tro­vare un attac­cante da scam­biare con Lucca: l’ipo­tesi Dov­byk gal­leg­gia tra per­ples­sità e vaghezza di pro­spet­tive e la can­di­da­tura di cedere il cen­tra­vanti al West Ham è stata cal­deg­giata nelle set­ti­mane scorse ma ieri si è disin­te­grata con la pos­si­bi­lità che Castel­la­nos arrivi in Pre­mier Lea­gue. Devia­zioni indi­spen­sa­bili. 

