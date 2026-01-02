La Gazzetta: “Lucca è costato 35 milioni e guadagna poco”. Ma quale attaccante si accontenterebbe di un simile ingaggio?

Lucca ora può restare al Napoli, il club dovrebbe trovare una punta che guadagni due milioni di euro

Lorenzo Lucca adesso è candidato a restare al Napoli, le notizie provenienti dall’universo Lukaku hanno raffreddato – e di molto – le trattative in uscita per l’attaccante costato 35 milioni di euro al Napoli.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

In realtà, come prima punta, ora Conte ha solo Hoj­lund; a Lucca sono stati con­cessi sol­tanto 41’ nelle ultime nove par­tite, mezza par­tita com­ples­siva, però spez­zet­tata qua e là, dun­que come se sapesse di nulla. E le sta­ti­sti­che, in casi del genere, non si com­men­tano, un po’ come le sen­tenze, ma si accet­tano: Lucca sarebbe stato boc­ciato in con­si­de­ra­zioni di nor­ma­lità, in realtà è stato riman­dato, con la spe­ranza che scoc­chi una scin­tilla in grado di accen­derlo, per­ché dei soldi poi biso­gna comun­que aver rispetto.

Lucca è in una situa­zione com­plessa, con­trat­tual­mente: il Napoli l’ha acqui­stato for­mal­mente in pre­stito, lo ha pagato 9 milioni, ed a luglio lo riscat­terà girando all’Udi­nese altri 26 milioni. Poi c’è il mer­cato a saldo zero: per far entrare un altro cen­tra­vanti, deve per forza uscire que­sto gigante da due metri e zero uno, alleg­ge­rendo il bilan­cio dei suoi due milioni di euro di ingag­gio, il mas­simo della somma even­tual­mente da poter garan­tire al sosti­tuto. In que­sto mec­ca­ni­smo sem­pli­ce­mente per­verso, non è facile tro­vare un attac­cante da scam­biare con Lucca: l’ipo­tesi Dov­byk gal­leg­gia tra per­ples­sità e vaghezza di pro­spet­tive e la can­di­da­tura di cedere il cen­tra­vanti al West Ham è stata cal­deg­giata nelle set­ti­mane scorse ma ieri si è disin­te­grata con la pos­si­bi­lità che Castel­la­nos arrivi in Pre­mier Lea­gue. Devia­zioni indi­spen­sa­bili.

