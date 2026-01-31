Costacurta: “Vergara lo seguivo alla Reggiana, non giocava così, non aveva questa personalità”

Costacurta a Sky Sport ha parlato di Vergara e della sua metamorfosi rispetto allo scorso anno. Secondo Costacurta, la mezz’ala napoletana è notevolmente cresciuta rispetto alla stagione passata in cui militava in Serie B con la Reggiana.

“Io Vergara me lo ricordo lo scorso anno alla Reggiana. Non era così. Non giocava così, non aveva questa personalità, non correva dietro l’avversario come ha fatto oggi o mercoledì. Spesso c’è questo passaggio dove ti senti più responsabilizzato e forse una volta toccato con mano il tuo sogno fai di tutto perché si realizzi. Io al di là dell’allenatore giusto, parlo di Vergara che lo scorso anno seguivo, alla Reggiana c’era un allenatore che volevo seguire. La squadra la seguivo e Vergara non era così”.

Condò: “C’era un potenziale inesploso che con la formula giusta, e Conte fa parte di questa formula giusta, sta esplodendo”.

Costacurta: «Anche i compagni, l’ambiente».

Condò: “Mi chiedo se non ci siano più giocatori di questo livello che sembrano anonimi e invece hanno quel potenziale”.

Leggi anche: Vergara: “Emozionante segnare due gol al Maradona, non mi aspettavo di farne due di seguito”