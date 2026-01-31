Vergara: “Emozionante segnare due gol al Maradona, non mi aspettavo di farne due di seguito”

Il centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, che ha messo a segno contro la Fiorentina il suo secondo gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita

Napoli-Fiorentina, Vergara a Dazn

“Ho preso una botta in faccia e mi ha iniziato a girare la testa, ma ora sto meglio. Mi sto riprendendo. Emozionante segnare due gol al Maradona, non mi aspettavo di farne due di seguito. Il mister mi ha chiesto di dare una mano e penso che lo sto facendo”.

Scudetto?

“Noi pensiamo partita dopo partita, aspettiamo che lassù sbaglino qualcosa. Noi siamo pronti per approfittarne”.