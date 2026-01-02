Castellanos sarà un nuovo calciatore del West Ham: è atteso a Londra già nel pomeriggio di oggi

La trattativa, raccontata da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, vedrà la Lazio incassare 29 milioni di euro. L'attaccante, ovviamente, non sarà presente nel match di domenica contro il Napoli

Una trattativa lampo quella che ha portato il Taty Castellanos al West Ham. Complice il poco feeling con il modo di giocare di Sarri, l’attaccante argentino ex Girona, ha preferito provare una nuova sfida in Premier League. In tal senso, aggiornano Romano e Moretto.

Castellanos va al West Ham: i dettagli

Come riportato nella giornata di ieri da Fabrizio Romano su X, alla Lazio andranno ben 29 milioni:

🚨⚒️ Taty Castellanos to West Ham, here we go! Deal agreed for €29m from Lazio. Agreement in place also over long term deal for the Argentinian striker. 🇦🇷 West Ham sign both Castellanos and Pablo (from Gil Vicente) upfront. pic.twitter.com/ffNAI4zLjn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

Nel frattempo, è di poco fa l’ultimo aggiornamento di Matteo Moretto, secondo il quale il Taty è atteso a Londra nel pomeriggio di oggi:

Il Taty è atteso a Londra nel pomeriggio di oggi. https://t.co/LywRcjUPYD — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 2, 2026

Ovviamente, l’attaccante non sarà presente domenica per il match delle 12:30 contro il Napoli.

Ne scrive il Corriere dello Sport:

Per ora, è bene specificarlo, la Lazio si sta guardando intorno, non ha avviato trattative e ufficializzato la svolta attraverso il comunicato serale. «Si entra in una fase nuova della stagione valutando ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo. Un esito atteso che conferma la solidità e la stabilità del club. Il futuro si costruisce passo dopo passo». Si guarda ai giovani, l’invito federale sugli U.23 va raccolto. Anche ieri registrata freddezza per Insigne.