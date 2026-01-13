Calciomercato Napoli: Lang, contatti avviati col Fenerbahçe, ma c’è anche il Besiktas

Il mercato del napoli non è di fatto ancora partito. Si discute, come sempre, sui nomi caldi, sopratutto per l’attacco. Ma non bisogna dimenticare che il club potrà fare mercato solo a parametro zero e, per questo, necessita di vendere prima. Il Corriere dello Sport ha parlato del mercato di Noa Lang

Calciomercato Napoli, il futuro di Lang

Sono al momento in stand-by tutte le altre operazioni, come il trasferimento di Ambrosino al Venezia al momento sospeso. Hanno tante richieste anche Vergara e Marianucci ma, in questi giorni, il Napoli ha scelto di dare priorità alla questione attaccante. Sullo sfondo, oltre a Raspadori, anche Daniel Maldini dell’Atalanta e Raheem Sterling, fuori rosa con il Chelsea.

Idee, per ora. Sempre in avanti il Besiktas ha chiesto informazioni per Noa Lang mentre si è già andati oltre con il Fenerbahçe, altro club interessato al giocatore: colloquio con gli agenti. Sono giorni decisivi, questi, per sbloccare il mercato degli attaccanti.