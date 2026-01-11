Al Napoli piace Daniel Maldini, ma senza cessioni non ci saranno entrate: tutto dipenderà da Lucca e Lang

Il Corriere dello Sport: "La posizione di Lang è in bilico. Piace al Galatasaray e ha chiesto informazioni anche il Besiktas. Lucca piace al Benfica e al Nottigham, ma non è facile trovare la quadra"

Il calciomercato del Napoli, complice le restrizioni imposte sui conti del club, vive un momento di stallo. In tal senso, le uscite di Lucca e Lang – mai integratisi del tutto nello scacchiere contiano – sarebbero propedeutiche a inserire forze fresche. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli, ecco la situazione

Si legge sul Corriere dello Sport:

Al Napoli, oltre alle punte giallorosse Ferguson e Dovbyk, piace da tempo anche il trequartista Daniel Maldini. La valutazione di profili del genere è legata inevitabilmente all’evoluzione di due situazioni interne: Lucca e Lang. Il centravanti è in uscita: piace al Benfica e al Nottingham Forest, ma non è facile trovare la quadra tra le pretese del Napoli, intenzionato a confezionare un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto da una trentina di milioni.

Caso Lang

Noa, invece, è un caso dinamico: aveva la priorità di restare, ma negli ultimi giorni la sua posizione è tornata in bilico e la panchina di oggi dopo il rilancio dal primo minuto contro il Verona sembra una conferma. Piace al Galatasaray e ha chiesto informazioni anche il Besiktas. Senza le uscite, dicevamo, non si saranno entrate: ecco perché Lucca e Lang sono le figure chiave di gennaio.