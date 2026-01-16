Brahim Diaz ha scelto il Marocco “per essere testa di topo invece che coda di leone” e la Spagna si mangia le mani

As scrive che è diventato il beniamino dei suoi nuovi tifosi. Ha segnato solo cinque gol in sei partite di Coppa d’Africa. Non conosce ancora la sconfitta con questa maglia.

“Brahim Diaz ha scelto il Marocco per essere testa di topo invece che coda di leone – o almeno questo si può dedurre dopo aver giocato nelle giovanili della Spagna, e i risultati gli stanno dando ragione”, così si apre l’ultimo articolo di del quotidiano spagnolo As.

Come dargli torto?

Brahim Diaz ha conquistato tutto il Marocco

Scrive As:

“La Rfef (Federazione calcistica della Spagna) e Luis de la Fuente non potevano garantirgli le convocazioni, cosa che invece hanno fatto la Federazione marocchina e Regragui. Ora sono loro a sorridere: la scommessa profuma di vittoria.

Considerato ormai la grande stella dei Leoni dell’Atlante in Coppa d’Africa, grazie ai suoi cinque gol in sei partite, il giocatore del Real Madrid non conosce ancora la sconfitta da quando ha indossato per la prima volta la maglia del Marocco nel 2024. Ha collezionato 18 vittorie e 3 pareggi nelle 21 presenze internazionali disputate finora, segnando anche 13 gol. Impressionante”.

Tutti sono pazzi di lui, non è di certo il quotidiano spagnolo a scoprirlo:

“Il Marocco è impazzito per il suo nuovo crack. Passeggiare nella Medina, tra i vicoli del Mercato Vecchio, significa rendersi conto che Brahim Diaz è il nuovo idolo del Paese. Le maglie con il numero 2 di Hakimi restano le più diffuse, ma quelle con il numero 10 del giocatore del Real Madrid stanno iniziando a moltiplicarsi”.