Coppa d’Africa, Camerun-Marocco finisce 0-2: a segno ancora Brahim Diaz e Saibari

Affronterà una tra Algeria e Nigeria in semifinale. Il Camerun ha provato a reagire, ma la difesa del Marocco è rimasta impenetrabile. Per Brahim Diaz quinto gol in cinque partite.

A Rabat, il Marocco ha conquistato una vittoria netta per 2-0 contro il Camerun, assicurandosi un posto in semifinale di Coppa d’Africa. Ora aspetta di sfidare una tra Algeria e Nigeria per un posto in finale. Il Camerun ha tentato di reagire, ma la difesa marocchina è stata impenetrabile, mentre gli avversari hanno espresso un gioco ordinato e aggressivo, guidati da Brahim Diaz.

La partita è iniziata con un ritmo elevato, degno di una competizione di alto livello. Fin dai primi minuti, il Marocco ha preso il controllo, con El Aynaoui protagonista di azioni pericolose che hanno messo in difficoltà la retroguardia camerunese. Al 27esimo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Hakimi, El Kaabi ha colpito di testa, ma è stato Brahim Diaz a correggere in rete il pallone, portando in vantaggio i padroni di casa.

Il Camerun ha subito un duro colpo al 23esimo, quando il difensore Tchamadeu ha lasciato il campo per un infortunio al ginocchio, sostituito da Dina Embimbe. Nonostante ciò, la squadra camerunese ha cercato di spingere in avanti, ottenendo il primo calcio d’angolo solo al 71’, senza però riuscire a creare occasioni pericolose.

Al 74esimo, Saibari ha chiuso la partita con un sinistro preciso in area, facendo esplodere lo stadio. Il Camerun ha provato a reagire nel secondo tempo, ma il Marocco ha mantenuto la solidità difensiva e il controllo del gioco.

Il Marocco avanza con merito, pronto a continuare la sua corsa verso il titolo africano.