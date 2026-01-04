Brahim Díaz scatenato in Coppa d’Africa: 4 gol in 4 partite e trascina il Marocco ai quarti di finale

Ne scrive Le Parisien. Battuta la Tanzania grazie al suo gol al 64'. Ha segnato in 3 partite di fila, contro Comoros, Mali e Zambia.

Il Marocco avanza, ma senza brillare. Negli ottavi di finale di Coppa d’Africa, i Leoni dell’Atlante superano la Tanzania di misura (1-0) grazie a un gol decisivo di Brahim Díaz, ancora una volta uomo chiave e trascinatore della nazionale. In Coppa d’Africa ha segnato quattro gol in quattro partite. Ne parla Le Parisien.

Brahim Díaz fa le fortune del Marocco: i dettagli

Si legge su Le Parisien:

“Ci si aspettava una passeggiata di salute, una dimostrazione di forza dei Leoni dell’Atlante. Non è stato affatto così. Questa domenica, negli ottavi di finale della Coppa d’Africa, il Marocco ha faticato enormemente per eliminare la Tanzania (1-0). Nonostante il ritorno di Achraf Hakimi, titolare per la prima volta dopo l’infortunio alla caviglia, gli uomini di Walid Regragui si sono infranti contro il blocco tanzaniano, creando pochissime occasioni.”

Il Marocco ha largamente dominato il gioco. Più solidi collettivamente e più abili tecnicamente, i marocchini hanno esercitato una pressione costante sulla difesa tanzaniana, che tuttavia non ha concesso nemmeno un tiro in porta nel primo tempo.

Brahim Díaz, ancora lui

Con il passare dei minuti, la pressione è cresciuta ulteriormente. Con una potentissima punizione, Achraf Hakimi ha fatto tremare la traversa (60’), prima che l’eroe Brahim Díaz sbloccasse finalmente il risultato con un tiro improbabile da un’angolazione particolarmente chiusa. Autore già del suo quarto gol nel torneo, l’attaccante del Real Madrid, servito da Hakimi, diventa così il primo marocchino a segnare così tante reti in una singola Coppa d’Africa. E non è ancora finita.

Il Marocco prosegue la sua avventura. I quarti di finale sono in programma venerdì 9 gennaio (ore 20) contro il Sudafrica o il Camerun, che si stanno affrontando in questi minuti (Camerun in vantaggio 2 a o, ndr).