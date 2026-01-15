Bounou svela il suo segreto sui rigori: «Un po’ intuito e un po’ fortuna, a volte funziona, a volte no»

Anche ieri ha fatto la differenza con il suo Marocco, contribuendo a portarlo in finale dopo 22 anni. Ha inventato un colpo di mano tutto suo.

Yassine Bounou “Bono” è ormai una specialista sui rigori e sui piazzati, non dovrebbe piu sorprenderci. Durante la serie di rigori contro la Nigeria, il portiere del Marocco Yassine Bounou si è distinto con una parata originale basata su passi laterali seguiti da una respinta con il braccio. Il portiere marocchino ha parlato di “intuizione” e “fortuna” con una certa dose di falsa modestia. E se fosse piuttosto di una strategia ben collaudata?

Scrive So Foot:

“Non tutti gli eroi indossano mantelli, e questo porta dei guanti. Mercoledì sera, l’atmosfera allo stadio stracolmo di Rabat, in occasione dello scontro tra Marocco e Nigeria (0-0, 4-2 ai rigori), era irrespirabile. Ci voleva un colpo di mano eccezionale per dare un po’ di respiro ai tifosi sotto tensione.

È Yassine Bounou “Bono”, la cui popolarità ha ormai superato quella del cantante degli U2, a vestire i panni del salvatore. Il portiere marocchino, già autore di interventi spettacolari durante la partita, si è distinto soprattutto nella serie di rigori, parando due conclusioni nigeriane”.

Bounou ha parlato della sua preparazione ai calci di rigore con molta umiltà:

«Durante una serie di rigori c’è una preparazione, ma l’avversario sa anche che il portiere è preparato, quindi è un po’ tutto relativo. Bisogna affidarsi un po’ all’intuizione e un po’ alla fortuna. Questa è la realtà del calcio: a volte funziona, a volte no.»