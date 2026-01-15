Marocco in finale di Coppa d’Africa dopo 22 anni, il portiere Bounou ancora decisivo dopo i Mondiali in Qatar

Il Marocco è in finale di Coppa d’Africa dopo 22 anni. Ha battuto in semifinale la Nigeria ai rigori (4-2) dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e domenica affronteranno il Senegal. Ancora decisivo il portiere Yassine Bounou, che con le sue parate eliminò la Spagna ai quarti del Mondiale 2022.

Il Marocco festeggia il raggiungimento in finale di Coppa d’Africa

Le Parisien scrive:

Un intero stadio in pieno delirio. In mezzo all’area di rigore, Achraf Hakimi e Brahim Diaz sono tra le braccia l’uno dell’altro, i due uomini più forti della Nazionale marocchina sono in lacrime, provati, sollevati. Non hanno ancora vinto nulla, tranne il diritto di giocare tra quattro giorni la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. L’ultimo rigore di Youssef En-Nesyri ha liberato tutto e tutti. Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir, Hamza Igamane, Achraf Hakimi, Youssef En-Nesyri e Yassine Bounou, il portiere, senza il quale il sogno si sarebbe trasformato in un incubo.

Eletto “man of the match” dopo le sue due parate decisive, Bounou, l’uomo della provvidenza, si è presentato in conferenza stampa applaudito dalla stragrande maggioranza: «Nel calcio sono lì in porta per stare di guardia», ha dichiarato. Il Marocco sta aspettando domenica per terminare la competizione con uno spettacolo pirotecnico e celebrare l’eventuale incoronazione che il Paese aspetta dal 1976.