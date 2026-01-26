Battaglia ultrà Napoli e Lazio in autostrada, si rischia il blocco delle trasferte per tutta la stagione
Il Corsera: dopo le violenze tra ultrà di Roma e Fiorentina, il Viminale ha bloccato le trasferte di entrambe le tifoserie. Ora si attende la decisione per Napoli e Lazio
La battaglia tra ultrà sull’autostrada rischia di avere conseguenze pesanti per la tifoseria del Napoli.
Spranghe, caschi, petardi. Aste delle bandiere usate come corpi contundenti. Un arsenale gettato dai finestrini di auto e minivan, circondati dalla polizia. L’epilogo di un’alba di violenza fra ultrà ancora una volta sull’autostrada. All’altezza di Ceprano, nel frusinate, un centinaio di laziali si è scontrato prima delle 6 di ieri con altrettanti napoletani diretti a Torino per assistere alla partita con la Juve. I sostenitori biancocelesti invece tornavano dalla trasferta a Lecce. Una replica ravvicinata di quanto già accaduto pochi giorni prima sempre sull’autostrada fra ultrà romanisti e fiorentini: in seguito al contatto violento, fra le auto che sfrecciavano sulla carreggiata, il Viminale ha vietato tutte le trasferte a entrambe le tifoserie fino al termine della stagione. Provvedimento che ora potrebbe essere preso anche per quanto accaduto ieri e di quello che la Digos della Capitale, con gli uffici di Frosinone e Napoli, ha trovato a bordo dei veicoli bloccati poco dopo. Un’ottantina di laziali, alcuni già con il Daspo, appartenenti alle frange estreme Curva nord, sono stati identificati in Questura: almeno 35 di loro saranno denunciati e chi indaga invierà oggi un’informativa in Procura.
Più tardi altri 300 napoletani sono stati intercettati fuori Torino. Anche loro armati di tutto punto: a Ceprano una parte è scesa dai pulmini per scontrarsi con i laziali. Non è chiaro se i due gruppi si siano dati appuntamento sull’autostrada oppure se si sia trattato di un incontro casuale in un luogo neutrale.