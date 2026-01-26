Battaglia ultrà Napoli e Lazio in autostrada, si rischia il blocco delle trasferte per tutta la stagione

Il Corsera: dopo le violenze tra ultrà di Roma e Fiorentina, il Viminale ha bloccato le trasferte di entrambe le tifoserie. Ora si attende la decisione per Napoli e Lazio

Scontro ultrà Napoli e Lazio in autostrada, si rischia il blocco delle trasferte per tutta la stagione

La battaglia tra ultrà sull’autostrada rischia di avere conseguenze pesanti per la tifoseria del Napoli.

Scrive il Corriere della Sera:

Spran­ghe, caschi, petardi. Aste delle ban­diere usate come corpi con­tun­denti. Un arse­nale get­tato dai fine­strini di auto e mini­van, cir­con­dati dalla poli­zia. L’epi­logo di un’alba di vio­lenza fra ultrà ancora una volta sull’auto­strada. All’altezza di Ceprano, nel fru­si­nate, un cen­ti­naio di laziali si è scon­trato prima delle 6 di ieri con altret­tanti napo­le­tani diretti a Torino per assi­stere alla par­tita con la Juve. I soste­ni­tori bian­co­ce­le­sti invece tor­na­vano dalla tra­sferta a Lecce. Una replica rav­vi­ci­nata di quanto già acca­duto pochi giorni prima sem­pre sull’auto­strada fra ultrà roma­ni­sti e fio­ren­tini: in seguito al con­tatto vio­lento, fra le auto che sfrec­cia­vano sulla car­reg­giata, il Vimi­nale ha vie­tato tutte le tra­sferte a entrambe le tifo­se­rie fino al ter­mine della sta­gione. Prov­ve­di­mento che ora potrebbe essere preso anche per quanto acca­duto ieri e di quello che la Digos della Capi­tale, con gli uffici di Fro­si­none e Napoli, ha tro­vato a bordo dei vei­coli bloc­cati poco dopo. Un’ottan­tina di laziali, alcuni già con il Daspo, appar­te­nenti alle frange estreme Curva nord, sono stati iden­ti­fi­cati in Que­stura: almeno 35 di loro saranno denun­ciati e chi indaga invierà oggi un’infor­ma­tiva in Pro­cura.

Più tardi altri 300 napo­le­tani sono stati inter­cet­tati fuori Torino. Anche loro armati di tutto punto: a Ceprano una parte è scesa dai pul­mini per scon­trarsi con i laziali. Non è chiaro se i due gruppi si siano dati appun­ta­mento sull’auto­strada oppure se si sia trat­tato di un incon­tro casuale in un luogo neu­trale.