Ancora violenza ultras, scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’A1 (RomaToday)

Gli scontri sono avvenuti tra Ceprano e Frosinone e hanno coinvolto gli ultras azzurri diretti verso Torino e quelli laziali di ritorno da Lecce. La Questura di Roma ha identificato 80 laziali

Ancora momenti di tensione ultras sull’A1. Stavolta, i protagonisti sono i supporters partenopei diretti verso Torino e quelli laziali di ritorno da Lecce.

Scontri ultras tra napoletani e laziali: i dettagli

Si legge su RomaToday:

Momenti di tensione alle prime ore di oggi, domenica 25 gennaio, lungo l’autostrada A1. Si sono verificati scontri tra ultras della Lazio e del Napoli nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone. L’allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza di decine di persone, con il volto coperto e armate di bastoni, sulla carreggiata in direzione Nord.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia di Stato e della stradale. All’arrivo delle pattuglie gli ultras si erano già dileguati. Secondo le prime ricostruzioni, gli scontri avrebbero coinvolto un gruppo di sostenitori laziali di ritorno dalla trasferta di Lecce e tifosi del Napoli diretti a Torino per la gara di campionato in programma in serata contro la Juventus.

A confermare quanto successo è anche la questura di Roma. Secondo i numeri diffusi dalla polizia sono stati 80 i tifosi laziali quelli intercettati dalle forze dell’ordine al casello di Monte Porzio Catone e, una volta bloccati, compiutamente identificati. Il gruppo si stava muovendo a bordo di van e auto private. Appresa la notizia degli scontri, è scattato immediatamente il piano della questura che ha consentito di monitorare lo spostamento lungo la grande viabilità e, una volta indirizzatisi verso la barriera autostradale di Monte Porzio Catone, verosimilmente per eludere eventuali controlli ai caselli, gli ultras sono stati intercettati e bloccati.