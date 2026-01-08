Barillà punta il dito su Conte: «Le polemiche sono state innescate da frecciate chiare e non da cattive interpretazioni»

Fari puntati sulla sfida di domenica prossima tra il Napoli e l’Inter. Intanto in questo turno infrasettimanale i due allenatori, Conte e Chiuvu, si sono sottratti alle domande dei giornalisti che volevano un remake della sfida dialettica andata in scena per l’ultima giornata del 2025. In quell’occasione Conte si espose citando l’Inter e chiarendo che c’erano realtà molto più forti Del suo Napoli. La risposta secca di Chivu fu: «Quello che dice non mi interessa».

Ieri però Conte è tornato a difendere le sue parole spiegando di non aver cercato la lite: «Io non ho detto nulla, ho fatto complimenti e ho ricordato la storia».

Antonio Barillà su La Stampa non concorda con la lettura del tecnico azzurro

“ci aspetta il duello tra Chivu e Conte e subito dopo saranno recuperate le gare rimandate causa Supercoppa. Tutta da seguire, la partitissima di domenica, parli il pallone dopo le polemiche. Che sono state innescate, checché sostenga Conte, da frecciate chiare e non da cattive interpretazioni. Basti solo ricordare il sospetto che il Napoli lassù desse fastidio, ma d’altronde è una moda visto che Spalletti s’allinea, addirittura immaginando video destabilizzatori indotti da amicizie con colleghi. Il Napoli è una grande realtà grazie al progetto di Conte “.