Conte: «Chivu? Io non ho detto nulla, ho fatto complimenti e ho ricordato la storia. In Inghilterra non accadeva»

A Dazn: «poi voi siete bravi a parlare e poi a trovare un aspetto negativo che per me non c'era nelle mie parole. Capisco che sono un personaggio mediatico»

Antonio Conte a Dazn, gli chiedono della partita di domenica con l’Inter e delle parole di Chivu:

Come arrivate all’Inter?

«A me non interessa parlare di favoriti o non favoriti. Sappiamo di affrontare una squadra forte che ha fatto due finali di Champions. Andremo lì con grande voglia e determinazione. Faremo sicuramente la conta e chi giocherà darà sempre il massimo sapendo che in questo tipo di partite ci sarà sempre grande attenzione mediatica».

Il fatto che Chivu ha detto che non gli interessa quello che dice Conte?

«Non mi sembra di aver detto chissà che cosa. Ho fatto dei complimenti e ricordato la storia, poi voi siete bravi a parlare e poi a trovare un aspetto negativo che per me non c’era nelle mie parole. Capisco che a livello mediatico sono un personaggio che fa parlare ma mi dispiace, in Inghilterra non succedeva, succede solo in Italia».

Recupera qualcuno?

«Non lo so, sicuro Mazzocchi lo recuperiamo».