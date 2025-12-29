Chivu non vuole entrare in polemica con Conte: «Quello che dice non mi interessa»

Dopo le affermazioni dell'allenatore del NapolI: «se siamo abituati a fare casino facciamolo, ma io non lo farò perché non mi piace. Si può andare a giocare a calcio senza tirare fuori altro»

Il campionato sembra essere scivolato via sereno in questa prima frazione, eppure spesso le parole di Conte hanno animato dibattiti. È successo anche ieri, dopo che l’allenatore del Napoli, nel post partita della sfida contro la Cremonese, ha sottolineato i motivi per cui reputa che il Napoli non possa ancora comandare.

Parole che hanno subito provocato la reazione dell’Inter che in serata è stato impegnato contro l’Atalanta. La Gazzetta sottolinea proprio questo oggi.

“Prima è arrivato Antonio Conte: «Juventus, Milan e Inter per struttura, seconde squadre, monte ingaggi e valore patrimoniale sono diverse. Il Napoli, per diversi motivi, non è ancora in grado di comandare». Poi è sceso in campo il presidente Beppe Marotta, con la prima replica: «Lui (Conte) è un abile comunicatore, la sua squadra è la favorita per lo scudetto».

E infine ecco la riposta firmata Cristian Chivu, più in versione pompiere che polemista ma senza lasciare che la questione “favoriti per lo scudetto” resti in sospeso: «Quello che dice Conte non mi interessa, poi se siamo abituati a fare casino facciamolo, ma io non lo farò perché non mi piace. Si può andare a giocare a calcio senza tirare fuori altro–ha detto l’allenatore primo in classifica dopo la vittoria di Bergamo –”.