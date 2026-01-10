Al Real Madrid Xabi Alonso si converte al rilancio lungo del portiere: contro l’Atletico, Courtois ne ha fatti 34

El Paìs. Costretti dal pressing della squadra del Cholo Simeone. Quei pochi riusciti hanno fatto la differenza. Solo 13 su 34 sono andati a segno

Il miglior calciatore nella vittoria del Real Madrid contro l’Atletico nella semifinale di Supercoppa è stato anche quello che ha messo il primo ma. Thibaut Courtois ha provato 34 lanci lunghi, riuscendone 13, secondo Opta. In nessuna delle sue 313 partite precedenti col Madrid aveva usato così tanto questa soluzione. La partita è finita 2-1 per i Blancos; in gol Valverde, Rodrygo e Sorloth.

Xabi Alonso ha spiegato che quei lanci che sorvolavano il centrocampo facevano parte del piano, anche se non sempre: «In alcune situazioni era quello che avevamo concordato. In altre ci è mancata un po’ più di calma per collegare il gioco e arrivare meglio. Ma avevamo detto che non bisognava iniziare sempre corto».

Scrive El Pais:

“Nelle ultime partite il Madrid ha avuto molti problemi nella costruzione dal basso contro squadre che pressavano intensamente e il lancio lungo è un modo per evitarlo, sostituendo il rischio di perdere palla vicino alla propria area con quello di non trovarla oltre la metà campo.

Contro l’Atletico si sono sommate due circostanze favorevoli a questo gioco. Prima di tutto non poteva giocare Huijsen, il difensore con più talento per l’impostazione, inserito proprio per aiutare questo problema, che ormai si trascina dalla scorsa stagione. La seconda partita in cui Courtois ha effettuato più lanci lunghi in otto anni nel club fu proprio ad Anoeta, quando Huijsen venne espulso.

Il secondo fattore è che giovedì il Madrid aveva in attacco Gonzalo per l’infortunio di Mbappé. Il giovane prodotto del vivaio è il miglior attaccante della squadra a ricevere quei palloni lunghi e a trattenerli, permettendo così di far avanzare velocemente una squadra con evidenti problemi di creatività a centrocampo, come lamentato da Valverde”.

Conclude giudicando il quotidiano spagnolo:

“[…] Un alto numero di lanci lunghi di Courtois di solito è segno di una serata difficile. Il terzo match dei suoi 666 con il Madrid in cui li ha usati di più fu il ritorno dei quarti di Champions 2021 a Anfield, a porte chiuse per la pandemia. Il Madrid aveva vinto 3-1 all’andata e la squadra di Klopp cercò la rimonta, la prima notte in cui Valverde dovette giocare terzino destro per infortuni. Courtois lanciò 32 palloni lunghi, come ad Anoeta, e mantennero lo 0-0”.