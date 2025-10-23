Courtois sul Villarreal-Barça: «Non aveva senso come volevano organizzarla, senza trasparenza»

Dopo la vittoria del Real Madrid contro la Juventus, il portiere Thibaut Courtois ha espresso il suo punto di vista sulla recente retromarcia della Liga riguardo alla partita tra Villarreal e Barcellona, inizialmente programmata a Miami.

Le parole di Courtois

«Felice che la partita non venga giocata a Miami. Non aveva senso come volevano organizzarla, senza trasparenza. Le partite dovrebbero giocarsi in casa e in trasferta, penso sia questione di buon senso. Se vogliono farlo in futuro, tutti i club dovranno votare. Se crediamo che La Liga sia il miglior campionato del mondo, non c’è bisogno di andare a giocare altrove. Prima dobbiamo riempire gli stadi qui, cosa che non succede sempre, e migliorare questi aspetti».

Il portiere belga ha poi allargato il discorso al fair play finanziario, lanciando anche una stoccata al Barcellona:

«Molte squadre stanno vendendo i loro migliori giocatori per rispettarlo. Non è normale che il 1° settembre dieci squadre siano costrette a fare miracoli per acquistare calciatori. Questo è ciò che va cambiato prima di tutto: non andare all’estero a giocare, non è la soluzione migliore. Già giochiamo molte amichevoli di preseason, per questo servono».

Non usa mezzi termini il leggendario portiere belga, che non risparmia nemmeno una stoccata ai blaugrana. Il Clasico è già iniziato.