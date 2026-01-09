Per vincere al Real Madrid, Xabi Alonso è passato ad un calcio paleolitico (El Mundo)

"Ormai cerca solo di salvarsi il posto, è lontanissimo dal calcio sofisticato con uno stile distintivo che faceva al Bayer Leverkusen"

El Mundo scrive di “vittoria paleolitica che porta il Real Madrid in finale” di Supercoppa spagnola. E che “non sorprende che Valverde, giocatore di grinta e forza, incarnato nel missile che le batterie antiaeree dell’Atlético hanno mal valutato, li rappresenti”.

Il Real Madrid e un calcio paleolitico: i dettagli

Si legge su El Mundo

“L’uruguaiano – scrive il giornale spagnolo dopo l’infuocata semifinale vinta 2-1 sull’Atletico – è passato dall’essere un giocatore che ha faticato ad adattarsi allo stile di Xabi Alonso a una figura chiave, anche se da terzino, per un allenatore il cui obiettivo principale oggi è la salvezza. La forza aiuta sempre, sebbene sia anche un segno che l’evoluzione cercata dal nativo di Tolosa si è arenata. L’altro è osservare i lanci lunghi di Courtois alla ricerca di Gonzalo e il secondo pallone, una tattica basilare, ben lontana dal calcio sofisticato ricercato da chi punta a costruire squadre con uno stile distintivo, come il Bayer Leverkusen”.

Insomma El Mundo scrive di un’abiura tattica da parte di Xabi Alonso. “Raggiungere la finale mantiene intatta la sua fragile credibilità, ma lo getta in un duello scoraggiante contro il Barcellona”. “Non è solo una questione di organico, ma di stile di gioco, volontà e compostezza. La presenza di Güler in panchina è stata un’ulteriore prova che i principi di Xabi Alonso sono cambiati o si sono adattati alle circostanze. Un brutto segno”.