Sky: Juve in vantaggio per En-Nesyri, il Napoli non può garantirgli un posto da titolare

In collegamento con gli studi di Sky, prima della sfida di Champions tra il Copenaghen e il Napoli, Gianluca di Marzio ha parlato delle ultime novità per quanto riguarda il mercato del Napoli e En-Nesyri

«La Juventus ha contattato il Fenerbahce per En-Nesyri e i contatti sono andati avanti anche nella giornata di oggi. È un finalizzatore che segna molto. È un giocatore in uscita in prestito perché sono cambiate le dinamiche con il nuovo allenatore. Lo ha contattato la Juve, il Napoli e il Siviglia. La Juventus è in vantaggio perché gli ha offerto un posto da titolare, parlando con la Juventus lui ha capito che può giocare alla Juve, per questo il Napoli in questo momento è un po’ più indietro perché avrebbe davanti Hojlund e Lukaku che sta per rientrare».

