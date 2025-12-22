Ultras del Napoli in protesta fuori Palazzo San Giacomo: “Causa appartenenza chiedo cambio residenza”

Circa 500 ultras di curva A e curva B hanno manifestato nel pomeriggio per le strade della città. Ogni tifoso ha in mano un volantino che è un fac simile per il cambio di residenza con la scritta approvato.

Circa 500 ultras del Napoli hanno protestato in città contro il divieto di seguire la squadra in trasferta, chiedendo la fine di quella che definiscono una discriminazione. Il Comune ha promesso impegno e dialogo con il Prefetto, mentre è attesa l’ufficialità per la trasferta di Cremona.

Scrive la Repubblica Napoli:

“Una protesta contro il divieto di seguire il Napoli in trasferta. Nel corso del 2025 è stato quasi una costante per i sostenitori azzurri con appena due partite lontano dal Maradona consentite. Circa 500 ultras di curva A e curva B hanno manifestato nel pomeriggio per le strade della città. Ogni tifoso ha in mano un volantino che è un fac simile per il cambio di residenza con la scritta approvato. Il corteo è partito da Piazza Berlinguer con lo striscione ‘Trasferte libere’, poi si è diretto a via Toledo, nel centro della città, e si è fermato a Piazza Municipio all’esterno di Palazzo San Giacomo.

Ad attenderli l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, che ha parlato con una delegazione degli ultras. La richiesta al Comune è quella di sostenere le istanze dei tifosi, i quali si sentono vittima di una vera e propria discriminazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Alvino (@carloalvino1926)

“Non fateci cambiare residenza – hanno detto gli ultras – noi portiamo avanti la nostra passione e non abbiamo mai lucrato”.

Cosenza non si è sottratto al confronto:

“Sono tifoso anche io, sono abbonato in curva B. Sono potuto andare soltanto a Bologna in trasferta. Ho parlato con il sindaco prima. Se una trasferta è veramente a rischio, lo capisco, ma nelle altre – tipo Cremona – no. Come abbiamo ottenuto di organizzare la festa scudetto in città, che è stato un evento mondiale, il Sindaco parlerà direttamente con il Prefetto. Queste decisioni sono prese a Roma. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno”.

I tifosi del Napoli, intanto, potranno recarsi domenica a Cremona per il match contro la Cremonese (calcio d’inizio alle 15): si attende l’ufficialità per la vendita dei biglietti allo stadio Zini. La decisione di consentire la trasferta è stata presa indipendentemente dalla protesta odierna.

“CAUSA APPARTENENZA CHIEDO CAMBIO DI RESIDENZA” 🇪🇪 Questo il volantino distribuito dagli Ultras del Napoli in occasione della protesta odierna contro gli asfissianti divieti di trasferta per i tifosi partenopei residenti in Campania 📜 La richiesta della Curva A e della Curva B… pic.twitter.com/TnWUXe6qVt — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) December 22, 2025

Anche il sindaco Gaetano Manfredi scende in campo dopo la protesta, si è espresso così tramite i suoi canali social:

“Divieto trasferte, ho incontrato una delegazione di tifosi azzurri: pronto a discuterne col Governo”.