Udinese-Napoli 0-0, conclusione di Lang da ottima posizione alle stelle (LIVE)

Il Napoli di Conte affronta l’Udinese per la quindicesima giornata di Serie A. Allo stadio Bluenergy scenderanno in campo la stessa formazione delle ultime, causa sempre un’infermeria stracolma. Unica differenza delle ultime è Spinazzola sulla fascia sinistra al posto di Olivera. Azzurri chiamati a riscattare la sconfitta contro il Benfica in Champions League, e anche ad approfittare del mezzo passo falso del Milan contro il Sassuolo nel lunch-match. Rossoneri che hanno pareggiato per 2-2 dando la possibilità al Napoli di allungare in testa alla classifica in solitaria. Udinese che dal canto suo viene da due sconfitte e vorrà onorare la gara di casa contro i campioni in carica.

27′ Napoli molto impreciso negli ultimi venti metri, qualche spazio nella retroguardia bianconera

23′ Molti errori ora, nessuna delle due riesce a costruire con continuità

19′ Alterco a distanza tra Spinazzola e Zaniolo, forse qualche vecchia ruggine tra di loro

18′ Spinazzola a terra dopo un contrasto con Zaniolo, molto dolorante l’esterno italiano

14′ Corner di Lang, spizzata di Di Lorenzo e poi Hojlund si trova il pallone ad altezza petto. Inoltre era in fuorigioco il danese

12′ Ritmi che ora si alzano

10′ Galoppata di Spinazzola sulla sinistra e palla al centro per Lang. Salvataggio miracoloso di un difensore dell’Udinese!

8′ Azzurri che provano a colpire la difesa bianconera per vie centrali

4′ Ritmi bassi in avvio

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Udinese e Napoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte